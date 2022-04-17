Татарское Танаево каждый год страдает от паводка: невезение или неудачный проект моста?

Вышедшая из берегов река Кубня подтопила огороды и дома в селе Татарское Танаево в Зеленодольском районе. Как справляются жители с весенним паводком и есть ли надежды обуздать повторяющуюся каждый год природную стихию? Корреспондент «Татар-информа» Гелюза Ибрагимова побывала в селе.

Во время паводка окрестности деревни Татарское Танаево напоминают широко раскинувшееся море

Фото © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Во время паводка окрестности деревни Татарское Танаево напоминают широко раскинувшееся море. Село расположилось между двумя реками – Кубней и Шеландой. Первая от обильного снеготаяния вышла из берегов, и теперь под водой оказались все ее долины. Асфальтовая дорога, ведущая к селу, тоже местами затоплена, однако глубина воды пока позволяет проехать на машине. В самой деревне под водой остались огороды. Кажется, что парники вот-вот уплывут, – невероятное зрелище!

От паводка в основном пострадала часть деревни с правой стороны асфальтовой дороги. Там еще есть и небольшое озеро, которое сейчас уже не разглядеть: озеро, река, улицы – сплошная вода. Всего в деревне четыре улицы, растянувшиеся на всю ее длину.

Асфальтовая дорога, ведущая к селу, тоже местами затоплена, однако глубина воды пока позволяет проехать на машине Фото: © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Мы едем к местному активисту Рашиту Габдрахимову. Несмотря на пожилой возраст, этот человек очень бодрый и позитивный. Резиновые сапоги, которые мы взяли с собой, он с улыбкой «отбраковал» и протянул настоящие, рыбацкие с длинным голенищем. Он и сам последние несколько дней их практически не снимает – вода в его хозяйстве стоит выше колен.

«Раньше подтапливало, но за огороды не заходило. В 2018 году затопило сильно, вода в доме стояла выше пола. Даже по дому ходили в резиновых сапогах. В этом году у нас под полом опять много воды, еще два сантиметра – и ситуация повторилась бы. У соседей вода поднялась над полом. Вода может прибыть. Всю ночь не спали, переживаем», – рассказал Рашит Габдрахманов.

На скамейке у ворот дома у хозяев сушится лук-севок – видимо, не успели поднять из погреба, промок.



Ближе к реке дома еще глубже ушли в воду, однако в тех домах уже не живут. Переходить на другую сторону улицы тоже можно только по воде. К нам на велосипеде подъехала жительница села. Ее дом – на другом конце деревни, в этом году беда их миновала, а в прошлом году ту часть села тоже затопило – это уже «постаралась» река Шеланда. «В этом году она тоже хорошо разлилась, но в дома вода не пришла», – говорит сельчанка. Во время нашего разговора недалеко на воду с шумом села дикая утка – со стороны озера послышались крики ее сородичей.

Затем хозяин дома повел нас во двор. Пришлось переобуться в высокие сапоги и осторожно шагать, прощупывая землю под ногами. Правда, Рашит абый нас успокоил: двор выстелен брусчаткой – можно не бояться.

«Дорога – хорошо, но теперь деревню затапливает»

Сначала мы зашли в сени. Вода здесь выше пола, выцветший старый диван, холодильник тоже стоят в воде. Еще немного – зальет и сам дом, до порога осталось совсем чуть-чуть. Из сеней выходим к саду. Там стоят ульи. Чтобы спасти от подтопления, их подняли на железные кубы. Весь участок залит водой – на поверхности плавают солома, ветки и куски досок. «После паводка остается столько мусора – убирать устанешь», – сокрушается хозяин дома.

Весь участок залит водой – на поверхности плавают солома, ветки и куски досок Фото: © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Габдрахимов показал затопленную баню, затем огород. Видимо, с посадкой картофеля хозяевам придется подождать – вряд ли почва высохнет так скоро.

«Нам никогда не удается сажать картошку вместе со всеми, всегда позже на 15 дней. У людей к этому времени картофель уже всходит», – говорит хозяин.

С огорода можно увидеть водоотводную трубу, проложенную под мостом через реку Кубня.

«Раньше река во время разлива текла шириной в километр. А теперь под мостом ее ширина всего примерно 40 метров и всего две трубы для отвода воды. Ну как же столько воды будет уходить через такое узкое место? Дорогу сделали тридцать лет назад, сейчас там уже образовался пруд. Дорога появилась – очень хорошо, но теперь нас затапливает. Вот уже пятый год хожу с просьбой построить дамбу, защитить нашу деревню», – рассказывает активист.

С этим вопросом Рашит Габдрахимов неоднократно обращался к руководству района, однако решение проблемы все время откладывается.

Рашит Габдрахимов: «Дорога появилась – очень хорошо, но теперь нас затапливает. Вот уже пятый год хожу с просьбой построить дамбу, защитить нашу деревню» Фото: © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Когда в первый раз ходил в администрацию, главой был еще Александр Тыгин, он меня принял. Приехал к нам с группой специалистов. Они посмотрели, посчитали, сказали, что спасти может только дамба. Тыгин пешком обошел всю деревню, а новый глава здесь еще не появлялся. Я раз ездил, глава не принял, смог зайти только к заместителю.

Начальник Управления МЧС по району Вячеслав Долганов вчера приезжал. Обещают, что дамба будет. Проект готов, в Казани прошел экспертизу. Говорят, чтобы начать работы, ждут денег из бюджета Татарстана. Не знаю, будут эти деньги или нет, сейчас ведь и ситуация непростая», – поделился Рашит Габдрахимов.

Наведались мы и в хлев для домашних животных. Там тоже довольно высоко стояла вода. Теленка хозяевам пришлось отвести на время к соседям. В курятнике поверх шпал, служащих половыми досками, Рашит абый положил деревянные поддоны, и они, словно маленькие плоты, практически плавают в воде. Куры днем находятся на этих «плотах», а на ночь через отверстие в стене переходят на насест в соседнее помещение. «Вчера ночью одна из кур свалилась с насеста, утонула», – рассказывает хозяин.

«Обещают, что дамба будет. Проект готов, в Казани прошел экспертизу. Говорят, чтобы начать работы, ждут денег из бюджета Татарстана» Фото: © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Заглянули также и в сарай. Здесь воды мало, картошку из погреба хозяева перенесли сюда. «Вещи все вынесли, даже не знаем, куда их деть, приходится складывать как попало. Весной вот такой у нас беспорядок», – говорит Рашит абый.

После этого мы зашли в дом. Навстречу, торопливо повязывая платок, вышла хозяйка Асия апа. «Прилегла отдохнуть, всю ночь не спали», – сказала она.

«Дома и помыться не можем, вода не уходит»

Дома паласы сложены, диван посреди комнаты стоит на кирпичах. В стороне – внушительная стопка подушек и одеял. На полу – ряды банок с заготовками, которые еще до затопления подняли из погреба. Из щелей меж половых досок тянет холодом и сыростью. Хозяин открыл крышку погреба – вода до краев.

«Под полом вода даже за лето не высыхает, осенью картошку кладем на сырую землю. Просила мужа выкачать воду насосом – говорит, пока вода не уйдет, смысла нет. Не видать нам, наверное, этой дамбы, умрем, так и не дождавшись», – вздыхает Асия апа.

«Под полом вода даже за лето не высыхает, осенью картошку кладем на сырую землю. Просила мужа выкачать воду насосом – говорит, пока вода не уйдет, смысла нет» Фото: © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

«Дома и помыться не можем. Все трубы заранее перекрыли, иначе вся грязная вода приходит обратно. Использованную в хозяйстве воду Рашит относит далеко и выливает. Я сегодня хотела выйти, дальше чулана уйти не смогла», – рассказывает хозяйка.

После затопления ни домашним, ни уличным туалетом хозяева пользоваться не могут.

«Нас понимают только те, кого тоже затапливало»

Рашит Габдрахимов решил нас отвести к соседям, посмотреть, как у них обстоят дела. Положение у соседей не лучше. Хозяйка Равиля апа – соцработница, ухаживает за престарелой односельчанкой и на время паводка с дочерью и внуками перебралась жить к ней. Ее сын Фанис остался в доме.

Во дворе у соседей – собака, ей повезло больше, будку не затопило, она теперь живет, как на острове. В дом мы зашли прямо в обуви, потому что полы мокрые. В передней комнате стоит вода, ближе к полу обои от влаги отошли от стен.

«Сегодня вода опустилась на 4 сантиметра, но ночью может прибыть. Мы уже привыкли», – говорит хозяин.

Фото: © Гулюза Ибрагимова / «Татар-информ»

Выйдя из дома, обнаружили причалившую к воротам лодку. Сосед на ней привез сестру Фаниса абый, переправил ее с «берега» до дома. Брату пришлось сестру домой отнести на руках.

«Наше положение поймут только те, кого тоже затапливало. Когда я говорю о дамбе, некоторые односельчане не согласны, говорят, зачем она нам. Их ведь не затапливает. А мне и в мечеть ночью на таравих-намаз приходится идти по воде в сапогах. Хоть бы нас кто-нибудь услышал», – говорит Рашит Габрахимов.

К счастью, деревенское кладбище оказалось не в зоне подтопления, за могилы предков можно не переживать, добавляет он.

Автор: Гулюза Ибрагимова, intertat.tatar; перевод с татарского