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Ру Тат
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Общество
6 октября 2022  04:16
Эльза Кузнецова

В Зеленодольском районе откроется пункт комплексного обслуживания

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В Зеленодольском районе откроется пункт комплексного обслуживания

В поселке Новочувашский в Зеленодольском районе РТ для жителей откроется пункт комплексного обслуживания, в котором будут продавать продуктовые и бытовые товары для населения, сообщили «Татар-информу» в администрации района.

Открытие запланировано на конец октября. На сегодняшний день объект полностью завершен, проведены все коммуникации и выставлено оборудование. Пункт обслуживания осмотрел и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Объект сделан качественно и надежно, он будет очень востребован у местных жителей. Необходимо привести в порядок прилегающую территорию и сделать ее более привлекательной», — поручил он.

Общая стоимость пункта составила 3,76 млн рублей.

Пункты комплексного обслуживания населения осуществляют функции магазина и пункта выдачи товаров по заказу. Заказанные товары доставляются автолавками системы Татпотребсоюза.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что комплексная застройка за 22 млрд рублей появится в Зеленодольском районе РТ.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

#зеленодольский муниципальный район
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