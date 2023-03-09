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Общество 9 марта 2023 13:05

В Зеленодольском районе благоустроят 76 дворов за 392,3 млн рублей

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В Зеленодольском районе благоустроят 76 дворов за 392,3 млн рублей

В Зеленодольском районе в 2023 году будет благоустроено 76 дворов по республиканской программе «Наш двор» — это на пять объектов больше, чем в прошлом году. На ремонт придомовых территорий будет направлено 392,3 млн рублей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

В Зеленодольске обновлению подлежат 49 дворов, в поселке Васильево — 14 объектов, пять — в селе Айша, в селе Большие Коргузи — три, по два — в Октябрьском и Нижних Вязовых и один — в селе Осиново.

В прошлом году по республиканской программе «Наш двор» благоустроен 71 двор на сумму порядка 240 млн рублей в Зеленодольске, Васильево, Осиново, Нижних Вязовых и Айше.

Также в прошлом году в Зеленодольске, впервые за долгие годы, на двух центральных улицах города полностью заменили асфальт, тротуары и отремонтировали заезды во дворы на общую сумму более 200 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане до конца года откроют 68 новых парков и скверов и благоустроят 960 дворов.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

#Строительство #программа наш двор
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