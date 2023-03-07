Новые парки, скверы, дворы: В Татарстане «переосмыслят» общественные пространства

Фото: prav.tatarstan.ru

«В этом году реализуем 44 республиканские программы на 51,7 млрд рублей»

Первым на брифинге выступил глава Минстроя и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин. Свое выступление он начал выступление с основных показателей по строительству и благоустройству. Он доложил, что в Татарстане в этом году реализуют 44 республиканские программы на общую сумму 51,7 млрд рублей, в которые входят почти 3,6 тыс. объектов строительства, капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Большой объем занимают программы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств. Будет благоустроено 960 дворов, а также 68 парков, скверов и набережных», — сказал министр.

Он отметил, что в их число также входят республиканские победители Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, проходящего в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городское среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Айзатуллин напомнил, что конкурс был организован в 2018 году по поручению главы государства для повышения качества жизни в городах и населенных пунктах, а также привлечения в них туристов и развитие индустрии гостеприимства.

Изначально в конкурсе могли принять участие малые города с историческими поселениями федерального или регионального уровня с населением до 100 тыс. человек. Но в прошлом году состав участников расширился, и теперь в конкурсе могут принимать участие города с численностью населения до 200 тыс. человек.

«Татарстан к моменту запуска конкурса уже накопил серьезный опыт развития общественных пространств, поэтому он является одним из регионов с наибольшим количеством победителей. За пять лет гранты из федерального бюджета получили 40 проектов, а их общая сумма превысила 2,7 млрд рублей», — поделился информацией министр.

В прошлом году конкурс проводился дважды: летом и зимой. Победителями летнего сезона от Татарстана стали шесть из семи направленных на конкурс заявок от городов Болгар, Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Лаишево и Лениногорск. В зимнем сезоне были поданы две заявки от Зеленодольска и Альметьевска, и обе они победили.

Общая сумма грантов для республики по этим восьми проектам в этом году составила 696 млн рублей. При этом всего из федерального бюджета было выделено 7 млрд на всю страну.

В Лаишево появятся «Белые горы», в Елабуге обновят «Шишкинские пруды»

Строительные работы в восьми городах начнутся с приходом тепла. В номинации малые города с количеством жителей до 20 тыс. победителями стали три населенных пункта:

— Мамадыш с проектом парка экстремальных и зимних видов спорта. Сумма гранта составила 80 млн рублей, дополнительно за счет республиканских и муниципальных средств будет выделено еще 50 млн рублей.

— Лаишево с культурно-рекреационным кластером «Белые горы» стоимостью 70 млн рублей.

— Болгар с проектом благоустройства социально-культурного центра «Болгар-Спасский», призванным связать воедино жилую и музейную часть города. Общая стоимость почти достигает 83 млн рублей.

«Следующей номинацией были малые города с количеством жителей от 20 тыс. до 50 тыс. человек. Победителем в ней стал проект благоустройства парка „Молодежный“ в Заинске. По гранту выделено 85 млн рублей, еще 20 млн добавит республика», — сказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики.

В категории городов с населением от 50 до 100 тыс. жителей победили три города: Елабуга, Зеленодольск и Лениногорск.

В Елабуге благоустроят Шишкинские пруды за 143 млн рублей: грантовые средства составят 95 млн рублей, а республиканские — еще 48 млн.

В Зеленодольске появится парк Алтынова, названный в честь героя Великой Отечественной войны Николая Алтынова. Сумма гранта составила 95 млн рублей, и еще 11 млн направит республика.

Третий победитель — это Лениногорск, где будет создан спортивный кластер в рамках стратегии развития каскада верхних прудов по улице Менделеева. Затраты составят 95 млн рублей.

«Победа еще восьми городов может принести республике 675 млн рублей»

В 2023 году во Всероссийском конкурсе малых городов будут участвовать семь татарстанских городов и село Свияжск. В случае победы всех участников, они могут принести республике грантовую поддержку в размере 675 млн рублей.

Директор Института развития городов Республики Татарстан Наиля Зиннатуллина сообщила, что с 13 февраля по 6 марта жители республики могли выбрать пространства для участия во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Свой выбор сделали жители Азнакаева, Бавлов, Бугульмы, Менделеевска, Мензелинска, Тетюш, Нурлата и острова-града Свияжск. Всего проголосовало более 23 тыс. татарстанцев.

Команда Татарстана провела градостроительные и полевые исследования, узнала стратегии развития участвующих в конкурсе городов и на основе полученных данных выбрала три приоритетных территории для благоустройства в каждом из населенных пунктов. Жители могли выбрать приоритетное пространство для благоустройства на платформе park.tatar в формате голосования.

Таким образом в каждом городе была определена своя территория-участница Всероссийского конкурса малых городов — та, которая набрала больше всех голосов.

Лидерами стали:

— Азнакаево — парк имени Ишкаева. Место может стать центром общения разных поколений и запустить развитие креативных индустрий.

— Бавлы — улица Площадь Октября и улица Пионерская с прилегающими территориями. Благоустройство поможет вернуть городу функцию транспортно-пересадочного узла с комфортными зонами отдыха.

— Бугульма — улица Ленина. Разработчики проекта отмечают, что в случае благоустройства улица может стать альтернативным молодежным подцентром города.

— Нурлат — улица Кариева. Проект станет долгожданным общественным пространством для развивающегося района и стать «воротами в город».

— Мензелинск — улица Карла Маркса. Переосмысление привычной территории поможет наладить транспортную инфраструктуру и качественно благоустроить территорию вдоль объектов для притяжения туристов.

— Менделеевск — проект обновления комплекса парковых территорий имения Ушковых и стадиона раскроет природно-исторический потенциал города и сделает его еще одной желанной точкой для путешественников.

— Тетюши — улица Малкина. Главная транзитная улица для местных жителей не только может стать местом для больших городских мероприятий, но и наполнится ежедневными активностями, в том числе для молодежи.

«Дня нас Свияжск — самый большой вызов»

Для Свияжска эксперты провели отдельное исследование, учитывая историю, культурную ценность и духовную составляющую острова-града.

«Для нас это очень большой вызов. Все границы входят в охранную зону ЮНЕСКО. Здесь огромное количество требований, которые касаются буферных зон», — отметила Зиннатуллина.

При определении территории участия учитывались не только анализ и вовлечение местных жителей, но и качественный опрос среди интересантов территории — например, казанцев, которые часто посещают остров или создают на его территории творческие проекты. Только после этого эксперты — архитекторы, реставраторы, социологи и культурологи — смогли сформировать три потенциальных маршрута развития острова.

«Если посмотреть на старые фотографии Свияжска, они очень вдохновляющие, с прекрасным видом на Волгу, прекрасными ландшафтами внутри острова. В ходе благоустройства хотелось бы сохранить природный ландшафт всех земельных участков на острове»,— поделилась мнением глава Института развития городов РТ.

Выбрать потенциальную территорию для развития Свияжска могли все татарстанцы, но акцент делался именно на местных жителях. Перед ними стоял выбор между переосмыслением сложившегося туристического каркаса и созданием двух новых: один предполагает создание нового турмаршрута и организацию связи набережных реки Свияги, а второй — создание новых рекреационных зон.

Большая часть проголосовавших выбрали для участия в конкурсе маршрут «Новые рекреационные зоны», начинающийся у подножия острова и включающий создание и обновление новых общественных пространств на верхней набережной Свияги.

В Менделеевске благоустроят имение Ушковых за 85 млн рублей

Чем будет привлекать туристов Менделеевск, рассказал на брифинге глава района Радмир Беляев. В этом году Менделеевск стал участником Всероссийского конкурса малых городов. В случае победы муниципальное образование сможет получить грант в 85 млн рублей и на эти средства благоустроить комплекс территорий, включающий имение Ушковых и стадион.

«Сегодня на территории стадиона проходят городские мероприятия, а имение Ушковых находится в заброшенном состоянии — при этом там сохранились многолетние деревья и ценные объекты. После благоустройства пространство станет важным туристическим объектом и мотивацией к сохранению и поддержке культурного наследия города», — заявил руководитель муниципального образования.

Беляев отметил, что у территории высокий потенциал — на участке есть памятники архитектуры регионального значения и памятники природы.

«Благоустройство имения может стать драйвером развития всего района. Так как оно удалено от города, планируется совместная работа с развитием транспортной доступности и наполнением инфраструктурой и бизнесом. А еще очень важно включить данную территорию в туристический маршрут города», — поделился планами он.

По словам Беляева, Менделеевск работает с благоустройством, историческим и культурным наследием города одновременно. Город разделен на несколько частей, но пока исторические жилые районы — Камашево, Тихие Горы, Бондюга — плохо связаны с историческим центром.

«Все объекты исторического и культурного наследия находятся на территории этих жилых районов. Они складываются в единый маршрут, проходящий через центр города от набережной Камы до района Камашево», — отметил спикер.

За последние семь лет было благоустроено несколько объектов, создан каркас рекреации, востребованный жителями. Например, в самом центре города в 2016 году появился парк «Дружбы народов», который стал местом притяжения людей.

В 2021 году продолжилось благоустройство зоны рядом с ним — появился бульвар Интернационалистов, где созданы возможности для местных предпринимателей. Также по городу формируются велопешеходные маршруты с необходимой инфраструктурой. На эти цели в прошлом году было направлено 62 млн рублей.

Еще одной важной задачей является поддержание связи с историческим наследием при благоустройстве общественных пространств.

Парк «Ушковские острова» разбили в историческом центре Менделеевска на берегах реки Тоймы и ее старицы в окружении разрозненных участков химзавода имени Карпова. С этого завода когда-то началось превращение поселка Бондюжский в город, названный в честь химика Дмитрия Менделеева.

Ушковские острова благоустраивали поэтапно. Первая очередь появилась еще в 2015 году. Всего за пять лет на реализацию проекта в рамках Программы развития общественных пространств и Федерального проекта направили более 100 млн рублей.

Рядом с территорией Ушковских островов находится Краеведческий музей — это историческое здание с вековой историей.

«Сегодня задача города — это раскрытие природного и исторического потенциала. Мы можем достичь этого через следующие шаги — реновацию этого музея (работа уже началась) и создание совместных маршрутов и проектов с Елабугой. С Елабужским музеем-заповедником уже есть договоренность, у нас общая история», — подытожил глава Менделеевскоо района.