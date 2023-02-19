В Зеленодольском районе может появиться круглогодичный лагерь с татарской языковой средой

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

На территории Зеленодольского района предложили построить детско-юношеский просветительский лагерь. Его можно разместить живописной поляне при въезде в деревню Малые Ширданы. С такой инициативой на отчетной сессии района выступила предприниматель и основатель фонда возрождения родины Каюма Насыри Асия Губайдуллина.

«Было бы замечательно в таком известном месте находиться лагерю круглогодичного действия с татарской языковой средой. Указатель — стела на въезде в Зеленодольский район Республики Татарстан, на трассе М7, — информировал бы, что рядом родина Каюма Насыри», — сказала она.

Идею поддержали Госкомитет РТ по архивному делу и глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Последние девять лет Асия Наилевна занимается возрождением родины нашего татарского Ломоносова. Сделано очень многое. Ценный опыт мы должны передавать детям. Создание такого лагеря в экологически чистом месте, с погружением в языковую среду и традиции, я уверен, будет очень востребованным», — сказал Афанасьев.

История деревни Малые Ширданы насчитывает более 800 лет, сегодня здесь проживают чуть более 70 человек. Это село, по описанию самого Каюма Насыри, основали выходцы из Волжской Булгарии. Оно было свидетелем многих исторических событий. В середине XX века здесь насчитывалось 259 хозяйств, были открыты школа, библиотека, медпункт, магазин, клуб, пожарная часть.

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