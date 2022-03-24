В Зеленодольском районе к паводку капитально обновлены два гидротехнических сооружения

Для безопасного прохождения весеннего паводка в Зеленодольском районе, ряд объектов которого попадают в зону возможного подтопления, проведены необходимые мероприятия и приготовления. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Так, в поселке Нижние Вязовые завершен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений на общую сумму 14,1 млн рублей. В деревне Татарское Танаево восстановлена земляная насыпь для защиты от подтопления с южной стороны деревни от реки Шиланда. В Бакрче, Нурлатах, Утяково, Луковское проведены мероприятия по очистке четырех участков русел рек протяженностью 3,1 км.

Кроме того, вопрос строительства защитной дамбы в деревне Татарское Танаево включен в проект перечня природоохранных мероприятий, планируемых к финансированию на 2022-2023 годы в рамках государственной программы РТ «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов РТ».

Также капитального ремонта инженерной защиты от подтопления ждут в поселке Васильево — исполком района совместно с Минэкологии РТ подготовил комплект документов для Федерального агентства водных ресурсов для включения в государственную программу «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2023-2024 годы.

В этом году 10 населенных пунктов попадают в зону возможного подтопления: это поселок городского типа Васильево — 326 домов, село Молвино — 324 дома, село Русское Азелеево — шесть домов, деревня Татарские Наратлы — 11 домов, село Мамадыш-Акилово — 47 домов, деревня Утяково — 3 дома, село Бузаево — 10 домов, деревня Татарское Танаево — 23 дома, село Большие Яки — 28 домов, село Ходяшево — 20 домов.

В прошлом году в ЕДДС района поступали сообщения о подтоплении в Татарское Танаево — от реки Кубня и в Бакрче от ручья Укша.

Кроме того, регистрировались подтопления придомовых территорий, погребов талыми водами в населенных пунктах Осиново, Айша, Нижние Вязовые, Октябрьский, Исаково, разъезд Ходяшево, достаточно много сообщений поступало от жителей Васильево.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что каждое пятое гидротехническое сооружение в Татарстане нуждается в ремонте. Всего их по республике насчитывается 863.