«Паводок может пройти по напряженному сценарию»: каким районам РТ грозит подтопление

В Татарстане из-за аномального количества снега весенний паводок может пройти напряженно. Чтобы не иметь большого количества проблем весной, готовиться к половодью начинают еще осенью. Сколько людей, техники и денег потребовалось Татарстану для подготовки к паводку – в репортаже «Татар-информа».

Рустам Нигматуллин во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил, что паводок в этом году может пройти по напряженному сценарию Фото: prav.tatarstan.ru

Минувшая зима запомнилась татарстанцам обильными снегопадами и сверхнормативным количеством осадков. Целую зиму жители республики боролись со снегом, теперь настала очередь борьбы с весенним половодьем.

Паводок в этом году может пройти по напряженному сценарию, сообщил во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Премьер-министр Республики Татарстан Рустам Нигматуллин.

При неблагоприятном развитии весеннего половодья более 200 населенных пунктов, порядка 20 автомобильных мостов, а также ряд социально значимых объектов и объектов экономики Татарстана могут оказаться в зоне подтопления, считает Премьер-министр.

Отмечается, что на конец февраля высота снежного покрова по территории республики оказалась намного выше средних многолетних значений, и это повод насторожиться.

«Муниципальным районам предложено переходить в режим повышенной готовности уже с сегодняшнего дня, а в случае начала подтоплений – немедленно переходить в режим чрезвычайной ситуации», – отметил Нигматуллин.

По прогнозам, пик паводка придется на конец марта – начало апреля Фото: © «Татар-информ»

Сколько выделил Татарстан на борьбу с паводком?

На борьбу с угрозами водной стихии в республике брошены серьезные силы. Только на проведение подготовительных работ прошлой осенью Татарстан затратил более 726 млн рублей.

Как рассказал заместитель главы МЧС Татарстана Николай Суржко, для того, чтобы минимизировать последствия прихода весны, были очищены от мусора русла порядка 120 тысяч километров рек, углублены донья и укреплены берега на трех участках рек, а в некоторых случаях ради безопасности даже пришлось изменить русло водоемов.

Кроме того, по словам замминистра, отремонтированы и очищены 6640 водопропускных труб, приведены в порядок 47 гидротехнических сооружений.

Суржко подчеркнул, что общий объем накопленных Татарстаном резервов на случаи ЧС составил более 6,6 млрд рублей. В резерве есть и материальные ресурсы стоимостью в 380,6 млн рублей.

По словам замминистра, всего в Татарстане подготовлены 158 пунктов временного размещения, которые могут вместить более 41 тысячи человек.

Николай Суржко подчеркнул, что общий объем накопленных Татарстаном резервов на случаи ЧС составил более 6,6 млрд рублей Фото: 16.mchs.gov.ru

Для проведения противопаводковых мероприятий в республике была создана специальная группа – противостоять паводку готовы более 17 тысяч человек, свыше 2,5 тысячи спасательной и 135 единиц плавсредств. Для воздушной разведки подготовлены 5 единиц авиационной техники.

Какие районы Татарстана все же может подтопить?

По прогнозам властей, пик паводка придется на конец марта – начало апреля. Как рассказал начальник Управления гидрометеорологии Татарстана Сергей Захаров, температура воздуха в апреле по республике будет выше нормы, при этом осадков ожидается меньше, чем обычно.

«Запасы воды в снеге, то есть не просто высота снега, а то, что в результате таяния превращается в воду, в республике составляет 135% от нормы», – отметил Захаров и подчеркнул, что сценарий паводка будет определяться природными условиями.

Сергей Захаров рассказал, что температура воздуха в апреле по республике будет выше нормы, при этом осадков ожидается меньше, чем обычно Фото: prav.tatarstan.ru

«Учитывая данные, озвученные в прогнозе метеорологов республики, нынешняя ситуация характеризуется значительными запасами снега и ожидаемыми выше средних многолетних значений уровнями воды на большинстве водотоков республики», – отметил Николай Суржко.

По его словам, ожидается, что этой весной уровень воды в бассейнах рек Кубня, Карла и Малый Черемшан будет выше средних многолетних характеристик. По словам Суржко, подтопить может села Чутеево, Турминское и деревню Куштуль Кайбицкого района, села Ембулатово Буинского района и села Билярск, Старое Алпарово, Новое Алпарово, Старое Камкино, Чувашский Брод, Нижнее Альмурзино Алексеевского района. Также под угрозой подтопления находятся девять участков дорог.

Если вы живете в зоне возможного подтопления, во время паводка необходимо собрать ценные вещи и документы в одном месте, подготовить непромокаемую теплую одежду, необходимые лекарства, запасы еды и воды на два-три дня. А в случае начала подтопления переместиться в безопасный район с ценными вещами и подготовленными запасами.

Замминистра также отметил, что одним из наиболее эффективных способов защиты является добровольное страхование домовладений.

Каждое пятое гидротехническое сооружение в РТ нуждается в ремонте

Особое внимание Суржко обратил на безопасность гидротехнических сооружений, всего их по республике насчитывается 863. По словам замминистра, каждое пятое сооружение нуждается в ремонте.

Отремонтированы и очищены 6640 водопропускных труб, приведены в порядок 47 гидротехнических сооружений Фото: mchs.tatarstan.ru

Особую тревогу в паводковый период вызывают 4 ГТС: в деревне Шуман, селе Ляки Сармановского района, селах Старые Кутуши и Амирово Черемшанского района. Из-за их плачевного состояния паводковыми водами может подтопить 18 домов в деревне Русско-Татарская Айша, 62 дома в селе Шигаево, 37 домов в деревне Казаклар, 50 домов в селах Сатрые Кутуши и Старые Киязлы.

Что касается ГТС в селе Амирово Черемшанского района, то здесь, по данным района, ежегодно весной размывает опоры моста.

«На этих ГТС необходимо провести ремонт и ряд превентивных мероприятий: круглосуточное дежурство в паводок, аварийный запас материалов, поддержание гидравлического режима работы ГТС, очистка входной части водосброса», – подчеркнул Суржко.

Рустам Нигматуллин добавил, что оперативные службы министерств и ведомств должны осуществлять ежесуточный мониторинг за колебаниями уровней воды на водоемах и обеспечить постоянное прохождение информации от стационарных и временных гидропостов.

«Своевременное выполнение комплекса превентивных мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений, проведение дноуглубительных и берегоукрепительных работ, очистка русел рек и водопропускных труб поможет встретить весенний паводок безопасно», – заключил Премьер-министр.