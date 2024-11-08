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Экономика 8 ноября 2024 15:51

В Зеленодольском районе достраивают первые 10 домов глэмпинга «Ханская усадьба»

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В селе Малые Ключи Зеленодольского района РТ достраивают первые 10 домов глэмпинга «Ханская усадьба». Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития РТ.

«Завершается строительство первых 10 домов в глэмпинге «Ханская усадьба» в Малых Ключах, а всего их будет 30. Будет банный, термальный комплекс, пчелиная пасека, ресторан. Объем инвестиций (составил) 120 млн рублей», – сказал Афанасьев.

Всего в Зеленодольском районе 14 глэмпингов, которые посетили более 100 тыс. человек, сообщил глава района.

До конца года в Татарстане по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства» введут 129 номеров в глэмпингах, среди них — 18 номеров в глэмпинге «Ханская усадьба».

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