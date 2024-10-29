До конца года в Татарстане по нацпроекту введут 129 номеров в глэмпингах

В текущем году Татарстан продолжает реализацию регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в рамках национального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». На реализацию нацпроекта выделено 304,2 млн рублей — 246,4 млн из федерального бюджета и 57,8 млн из республиканского, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму.

На создание модульных некапитальных средств размещения при реализации инвестиционных проектов выделено 136,2 млн рублей — 110,3 млн из федерального бюджета и 25,9 млн из республиканского.

Всего на 2024 год Минэкономразвития РФ поддержало 11 проектов на общую сумму 136,2 млн рублей. По шести из ним подписаны соглашения, однако пять победителей конкурсного отбора отказались от получения субсидии — соответственно, лимит финансирования будет скорректирован.

Таким образом, на создание модульных некапитальных средств размещения предполагается выделить 56,8 млн рублей — 46,0 млн из федерального бюджета и 10,8 млн из республиканского.

Сейчас идет модульных некапитальных средств размещения. Новые глэмпинги расположены в Казани, Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лаишевском и Тукаевском районах РТ. С учетом субсидии 2023 года к концу 2024 года предполагается ввести в эксплуатацию 129 номеров. К настоящему моменту сданы 47 номеров. Межведомственная рабочая группа госкомитета проводит выездные осмотры созданных в рамках выделенных субсидий номеров в модульных некапитальных средствах размещения.

К настоящему моменту введены пять номеров в глэмпинге «Форрест» (Верхнеуслонский район), десять номеров в экоотелн «The Камский» (Камско-Устьинский район), пять номеров в глэмпинге «Вятские домики» (Мамадышский район), шесть номеров в глэмпинге «Белый яр» (Лаишевский район), семь номеров в глэмпинге «Елки» (Зеленодольский район), шесть номеров в экоотеле «Масловка» (Рыбно-Слободский район), пять номеров в глэмпинге «Урман кэмп» (Зеленодольский район) и три номера в глэмпинге «Усадьба Касакина» (Тукаевский район).

К 30 ноября будут введены 82 номера в следующих модульных некапитальных средствах размещения: глэмпинг «Форрест» (Верхнеуслонский район) — пять номеров, глэмпинг «ОК «Байтик» (Казань) — 54 номера, глэмпинг «Усадьба Касакина» (Тукаевский район) — два номера, глэмпинг «Ханская усадьба» (Зеленодольский район) — 18 номеров, глэмпинг «Раифские пруды» (Зеленодольский район) — три номера.

Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, среди которых — «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда».

В послании Федеральному Собранию 29 февраля этого года глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных». С 2025 года будут запущены и другие новые нацпроекты.