В Зеленодольском районе для переселенцев организованы 3 пункта для участия в референдуме

В пгт Васильево Зеленодольского района Татарстана проходит референдум по вхождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе района.

В трех пунктах сегодня голосуют 80 человек. 52 из них проживают в пункте временного размещения в санатории «Васильевский», другие — на территории Зеленодольского района.

В числе избирателей переселенец из Донбасса Анатолий Савчук, которого ранили во время бомбежки в Мариуполе. «Я за то, чтобы был мир, и Россия нас освободила от этой войны», — отметил он.

Референдумы в ДНР и ЛНР, а также на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей стартовали 23 сентября. Граждане Татарстана и России демонстрируют солидарность с жителями Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, принявшими решение провести референдум о вхождении в состав РФ. Общественные и патриотические организации республики выступили инициаторами митинга в казанском парке Победы, который прошел под лозунгом «Своих не бросаем».

Президент РФ Владимир Путин поддержал решение о плебисцитах в республиках Донбасса и на занятых российскими войсками территориях Украины: «Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».