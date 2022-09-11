Джазовый оркестр Лундстрема собрал аншлаг на первом за 75 лет концерте в Зеленодольске

В Зеленодольском музыкальном театре состоялся бесплатный концерт Государственного оркестра джазовой музыки имени Олега Лундстрема. Он был посвящен Дню города Зеленодольска и прошел при полном аншлаге.

«Знаменитый оркестр выступил на сцене музыкального театра спустя 75 лет после последнего концерта. Изначально выступление артистов планировалось на театральной площади, но из-за погодных условий организаторы решили перенести его в стены музыкального театра. Для зрителей были обустроены дополнительные места», — рассказали «Татар-информу» в администрации района.

Зал театра был полностью заполнен слушателями, среди которых были и почетные гости. Так, от имени мэра Зеленодольска Михаила Афанасьева зрителей поприветствовал замруководителя исполкома района Денис Лулаков. Он поздравил собравшихся с 90-летием Зеленодольска и поблагодарил оркестр за визит.

«Идея пригласить оркестр в Зеленодольск возникла у мэра города Михаила Афанасьева. В 1947 году оркестр был в Зеленодольске, три месяца участники творческой группы проживали в стенах Дома культуры „Родина“ (ныне — музыкальный театр), а вечерам давали концерты для жителей и гостей города. В 90-летний юбилей Зеленодольска, спустя 75 лет, в этих стенах вновь звучат завораживающие джазовые композиции», — сказал замруководителя исполкома.

Всего оркестр исполнил 17 композиций, в том числе «Серенаду солнечной долины» и «Шагаю по Москве».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что концерт группы «Пицца» посетили 20 тысяч человек.