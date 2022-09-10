«Пицца» на 20 тысяч человек: в Зеленодольске отметили День города

В Зеленодольске 9 и 10 сентября празднуют девяностолетие города. Праздничные мероприятия начались с открытия мурала на улице Столичная. Рисунок «Татарочка» на фасаде дома был создан финалистом фестиваля «ФормART-2022» Даниилом Сергеевым в подарок к празднику.

На рисунке изображена девушка в татарском костюме, смотрящая вдаль. Ее взгляд — символ стремления и желания создать лучшее будущее, а на ее платье изображены остров-град Свияжск и мечеть «Кул-Шариф». Автор работы Даниил Сергеев заметил, что готов воплотить еще несколько творческих идей, создав муралы на зданиях Зеленодольска.

Затем в музее историко-культурного наследия презентовали новый макет города, в создании которого приняли участие местные архитекторы.

«Зеленодольск — один из лучших городов не только нашей республики, но и [всей] России. Я очень горд, что в своё время начинал свой трудовой путь именно в Зеленодольске, у меня были прекрасные наставники — патриоты и настоящие профессионалы своего дела», — заметил председатель Совета муниципальных образований Экзам Губайдуллин.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев вручил юным горожанам паспорта, а также поздравил всех местных жителей с Днем города.

«Сегодня мы празднуем День города — нашего любимого Зеленодольска, которому в этом году исполнилось 90 лет. За почти вековую историю Зеленодольск прошел путь от маленького рабочего поселка до города, который входит в пятерку крупнейших городов Республики Татарстан. Зеленодольск сегодня — это крупнейший муниципалитет в казанской агломерации, центр судостроения республики, один из лидеров машиностроительной области страны. В настоящее время на территории города формируется настоящий логистический хаб, и это, я уверен, только начало! Особую благодарность за всестороннюю поддержку города Зеленодольска хочу выразить Правительству Республики, нашему Президенту — Рустаму Нургалиевичу Минниханову. Поэтапно мы реализуем все намеченные планы, чтобы город стал еще более комфортным, удобным и безопасным для жителей», — сказал глава Зеленодольского района, обращаясь к собравшимся.

Потом празднование Дня города продолжилось на стадионе «Авангард» выставкой ретроавтомобилей, караоке, мастер-классами и развлечения для детей и взрослых.

Хедлайнером пятничного вечера стала группа с неожиданно отсылающим к кулинарии названием Pizza. Всего вечерний концерт посетили около 20 тыс. человек, уточнили в администрации Зеленодольского района РТ.

Уже сегодня, в 18 часов, в городском музыкальном театре выступил оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема.