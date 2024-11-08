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В зеленодольском квартале «Полукамушки» создадут фонтан и займутся озеленением
В историческом квартале «Полукамушки» в Зеленодольске создадут фонтан и займутся озеленением. Об этом «Татар-информу» сказал главный архитектор Зеленодольского района Дамир Шакиров.
«Первая линия домов – там как жили жители, так и продолжают жить. Последующие три линии, получается, в блоке квартала, они выкуплены инвесторами. Каждый инвестор занимается восстановлением: кто-то уже это сделал, кто-то занимается, кто-то будет. Вокруг этих домов, там, где наша муниципальная земля, будет сделано благоустройство с организацией фонтана, с максимальным озеленением, с созданием дорожек. Так как через этот квартал проходят очень большие потоки людей. Это такой транзитный маршрут», – рассказал Шакиров.
Некоторые инвесторы планируют открытие кафе и создание музея, добавил он.
Благоустройство может быть разделено на 2-3 очереди, считает главный архитектор Зеленодольского района. Грант на обновление «Полукамушек» в размере 100 млн рублей город уже выиграл.
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