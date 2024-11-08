На благоустройство «Полукамушек» в Зеленодольске направят 100 млн рублей

На благоустройство исторического квартала «Полукамушки» в Зеленодольске в 2025 году направят 100 млн рублей грантовых средств. Об этом сказал мэр города Михаил Афанасьев, общаясь с «Татар-информом».

«Мы максимально будем сохранять то, что есть в старой части города. Приоритет у нас — это микрорайон "Полукамушки". На следующий год мы вложим порядка 100 миллионов рублей в благоустройство территории и создание инфраструктуры именно этого микрорайона», — сказал градоначальник.

Зеленодольск выиграл средства, победив на Всероссийском конкурсе «Развитие малых городов и исторических поселений». Грант пойдет на восстановление исторического квартала «Полукамушки».

«Мы восстановим "Полукамушки", и там появится новая жизнь. Наша задача [в старой части города] — прихорошить то, что есть, создавать новые бизнесы, в частности, связанные с гостеприимством. Чтобы были кафешки, индустрия красоты и так далее», — пояснил Афанасьев.