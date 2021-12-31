В Зеленодольском гарнизоне поздравили единственного ветерана войны

В преддверии Нового года и в честь профессионального праздника в Зеленодольском гарнизоне поздравили Валиуллу Хафизова – единственного ветерана войны и пожарной охраны Зеленодольска. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Сотрудники восьмого отряда поздравили 92-летнего тыловика, вручили подарки и пожелали ему и всей его семье крепкого здоровья, добра, благополучия.

Валиулла Хафизов не попал на фронт, но ощутил все тяготы тяжелой жизни в тылу. Когда началась война, ему было всего 10 лет. И именно они – молоденькие мальчишки – в военные годы работали в тылу, постоянно голодали.

Сегодня Валиулла Хафизов делится воспоминаниями и переживаниями тех далеких лет со своими молодыми коллегами, которые постоянно навещают уважаемого ветерана.

Он почти 30 лет отдал службе в пожарной охране. Трудился начальником караула и инспектором пожарной профилактики в 52-й пожарной части при Зеленодольском заводе имени Горького. О своей службе ветеран и сейчас может говорить часами. При этом Валиулла Хафизов постоянно интересуется новостями, переменами и последними событиями в жизни своего подразделения. Радуется и переживает за молодых коллег.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев исполнил новогодние желания восьми детей.