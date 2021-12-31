«Елка желаний»: Мэр Зеленодольска исполнил новогодние желания восьми детей

Сегодня глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев присоединился к всероссийской акции «Елка желаний» и поздравил с наступающим Новым годом ребят, мечты которых украсили зеленодольскую елку желаний. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в администрации района.

11-летний Линар Миниахметов мечтал получить на Новый год планшет. Несмотря на ограниченные возможности здоровья, подросток умело осваивает цифровые технологии, теперь хобби ребенка обретет новые краски.

«С наступающим Новым годом, Линар! Я дарю тебе этот iPad, чтобы ты занимался с удовольствием, получал новые знания! Возможно, в будущем ты свяжешь свою профессию с IT- технологиями, и это первый шаг. Здоровья тебе в новом году, счастья и новых открытий!» — пожелал Михаил Афанасьев.

Девятилетняя София, восьмилетние Лаура и Лейла Пономаревы мечтали о наборах детской косметики. Однако глава района не только вручил им желаемое, но и дополнил наборы сладкими подарками. Бабушке трех сестер Мадине Газизовне подарили продуктовые наборы.

Дед Мороз со Снегурочкой посетили и многодетную семью в поселке Васильево.

12-летней Аделине Акрамутдиновой добрый волшебник подарил куклу «Беби бон», Зарине — большого мягкого медведя, семилетнему Дамиру — игрушечный автомат, а 14-летней Карине Тимохиной — большой сладкий подарок.

«В общей сложности глава исполнил новогодние мечты восьми детей. Всего в этом году в благотворительной новогодней акции „Елка желаний“ приняли участие 134 семьи Зеленодольска и Зеленодольского района. К акции присоединились руководители ведомств, местных предприятий и организаций, депутаты города и района», — уточнили в администрации.