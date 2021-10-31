В Зеленодольске завершилось благоустройство второй очереди парка «Березовая роща»

Фото: Зеленодольск Life

В Зеленодольске завершились работы по строительству второй очереди парка «Березовая роща». Общественное пространство стало настоящим центром притяжения жителей и гостей города. Некогда пустырь с выходом на майдан, где ежегодно проходит празднование национального праздника Сабантуй, стал местом прогулок, приятных встреч и пикников.

«Здесь появились комфортные прогулочные дорожки, мостики через небольшие овраги, смотровая многоярусная площадка, места для пикников, лестничный переход в частный сектор, освещение, озеленение и волейбольная площадка с зоной отдыха. Отдельным украшением стала инсталляция „Березовая роща“, выполненная в форме кубов с подсветкой», — рассказала ИА «Татар-информ» и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Фото: Зеленодольск Life

Открытие первой очереди парка состоялось в июне 2021 года.

«Наш город преображается с каждым годом, парк „Березовая роща“ — это новое общественное пространство, долгожданное для жителей микрорайона Мирный. Наша задача — воплощение самых смелых современных идей, развития городской среды», — отметил глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев.

Предполагается, что в следующем году будет благоустроена третья очередь парка.

«Впереди строительство третьей очереди парка, секреты раскрывать не будем, но, безусловно, это станет приятным сюрпризом для жителей и гостей города», — говорит главный архитектор города Михаил Сафонов.

Фото: Зеленодольск Life

Фото: Фонд «Институт развития городов РТ»

Работы проводятся по двум программам — республиканской («Развитие общественных пространств Республики Татарстан») и федеральной («Формирование комфортной городской среды»). Последняя входит в национальный проект «Жилье и городская среда». Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на первый и второй этап благоустройства парка «Березовая роща» было выделено более 222,6 млн рублей. Из них более 129,2 млн — на первую очередь реализации, более 93,4 млн рублей — на вторую.