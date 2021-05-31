На благоустройство парка «Березовая роща» в Зеленодольске выделено более 222 млн рублей

На первый и второй этап благоустройство парка «Березовая роща» в Зеленодольске выделено более 222,6 млн рублей. Из них более 129,2 млн выделено на первую очередь реализации, а более 93,4 млн рублей — на вторую. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Фонда «Институт развития городов РТ».

«Вторая очередь предполагает благоустройство тротуаров и открытие технического проезда и пешеходной лестницы со смотровым мостом. Он свяжет частный сектор с основными объектами социальной инфраструктуры города», — говорится в сообщении.

Согласно проекту на территории общественного пространства также появятся зоны для пикника, спортивная площадка с душевыми и павильоном для складирования инвентаря, а также смотровые площадки. Работы второго этапа, начатые в мае этого года, планируется завершить к августу, подчеркнули в пресс-службе.

Помимо этого, предполагается провести работы третьей очереди по благоустройству парка. После их завершения в парке должна появиться зона проведения мероприятий и детская площадка. Также третий этап подразумевает организацию ландшафтного парка. Однако будут ли реализованы эти работы, еще неизвестно. Решение по этому поводу будет принято по результатам голосования граждан за выбор территорий благоустройства.

Выбор парка в Зеленодольске для благоустройства проходил в пять этапов. Сначала архитектурное бюро «Архитектурный десант» и специалисты Департамента архитектурных проектов Фонда «Институт развития городов РТ» выполнили анализ и исследовали территорию муниципального образования. После этого представители администрации района оценили предлагаемые территории по ряду критериев, среди которых востребованность со стороны района, связь со стратегией развития населенного пункта до 2030 года и другие.

Позже рабочая группа и представители муниципалитета осмотрели состояние пространства, а также обсудили функции территории и ее потенциальных пользователей. Затем они сформировали итоговый перечень территорий к голосованию. Заключительный этап состоял в проведении голосования на сайте госуслуг РТ и на официальном сайте муниципального образования.

Напомним, ранее Президент РТ побывал в Зеленодольске, где осмотрел городской парк «Березовая роща».