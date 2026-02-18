В Зеленодольске завершили поисковые работы на месте обрушения кровли склада

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатели завершили поисковые работы на месте обрушения кровли склада «Магнита» в Зеленодольске. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, людей под завалами нет.

«Работы на месте обрушения в Зеленодольске продолжались до 18.20. Пожарно-спасательные подразделения разбирали завалы снежной массы и строительных конструкций, были привлечены три единицы инженерной техники (погрузчики). Поисковые работы завершены в полном объеме. Пострадавших и погибших под завалами не обнаружено», – отметили в ведомстве.

Сообщение о происшествии в Зеленодольске поступило сегодня в одиннадцатом часу. Как выяснилось, ЧП произошло из-за скопления большого количества снега на крыше склада, подробнее по ссылке.