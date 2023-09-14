В Зеленодольске задержали водителя, который разгромил парк «Березовая роща»

В Зеленодольске полицейские задержали 48-летнего водителя, который приехал в парк «Березовая роща» и устроил там погром, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Накануне мы сообщали, что на видео попал момент погрома. Обнаженный мужчина на автомобиле проехал по парку и снес одну из скамеек. Как рассказали агентству в администрации города, инцидент произошел в районе полуночи. После этого местные власти обратились с заявлением в полицию.

Правонарушителя задержали полицейские. Он признался им, что перед тем, как все произошло, он употреблял со знакомыми алкоголь и не помнит, как оказался в парке.

Свою вину он признал полностью и ущерб обещал возместить. Против него составили административный материал за оставление места ДТП.

В данный момент проводится проверка по данному факту. По ее результатам будет принято процессуальное решение.