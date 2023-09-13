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Руc Тат
Происшествия 13 сентября 2023 13:37

На видео попал заезд автохама ночью по парку в Зеленодольске, власти обратились в полицию

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Сегодня в официальном Telegram-канале администрации Зеленодольска появилось видео вчерашнего ночного заезда по парку «Березовая роща». Голый мужчина под покровом темноты, не стесняясь, проехал по парку и сломал скамейку.

Как рассказали агентству в администрации города, инцидент произошел в районе полуночи. После этого местные власти обратились с заявлением в полицию.

В свою очередь мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев взял ситуацию под личный контроль. По словам градоначальника, это умышленное причинение вреда городу. Для жителей и гостей Зеленодольска парк «Березовая роща» – одно из самых любимых мест отдыха. Афанасьев отметил, что все виновные будут найдены и наказаны.

#зеленодольск #автохам попал на видео
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