В Зеленодольске юных артистов угостили десертом в честь Всемирного дня мороженого

В Зеленодольске во Всемирный день мороженого детям раздали 500 порций этого десерта. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

В пятницу в Зеленодольске продолжалась активная подготовка к предстоящему празднованию Сабантуя. Участие в программе примут крупнейшие детские творческие коллективы города и района. Поэтому под руководством режиссера и хореографов ребята оттачивали мастерство на главной сцене майдана в парке «Березовая роща».

По инициативе главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева всех юных артистов угостили мороженым — каждый ребенок получил по порции.

Подобное угощение в Зеленодольске уже становится традицией. «Ребята приняли подарок на ура», — заметили в пресс-службе муниципалитета.

Элвин Грей станет хедлайнером Сабантуя в Зеленодольске, который состоится в воскресенье, 12 июня, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото предоставлены пресс-службой Зеленодольского района РТ.