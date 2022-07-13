В Зеленодольске выставлены на аукцион 11 домов квартала «Полукамушки»

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Исполком Зеленодольского района Татарстана объявил о проведении открытых аукционов по продаже 11 домов исторического квартала «Полукамушки». Об этом сообщает пресс-служба района.

Объекты представляют собой двухэтажные нежилые здания с земельными участками, расположенные в центре Зеленодольска. Средняя стоимость одного дома составляет 1,1 млн рублей.

По словам главы района Михаила Афанасьева, сейчас идет активный поиск инвесторов для участия в проекте реконструкции домов и благоустройства территории. Планируется, что в течение двух лет уникальный исторический квартал будет восстановлен.

«Это станет новой точкой отсчета истории „Полукамушков“, [которые превратятся в] место притяжения жителей и гостей города», — отметил мэр Зеленодольска.

Аукционы назначены на 22 и 25 июля, они пройдут на электронной площадке sale.zakazrf.ru. Срок окончания приема заявок на участие в аукционе — 19 и 20 июля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце июня исполком Зеленодольска продал с торгов пять домов квартала «Полукамушки». Еще за месяц до этого два дома квартала уже получили новых собственников, которые также приобрели объекты через аукцион. Новым собственникам предстоит не просто воссоздать здания в историческом облике, но и сделать это в соответствии с утвержденной в 2016 году общей концепцией обновления квартала.