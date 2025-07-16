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Политика 16 июля 2025 13:14

Минниханов и Патрушев возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной в Зеленодольске

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Церемония возложения цветов прошла сегодня на центральной площади Зеленодольского судостроительного завода имени Горького у мемориала Великой Отечественной войны, возле легендарного бронекатера «Калюжный».

В торжественном мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Морской коллегии России, помощник Президента РФ Николай Патрушев.

Церемония стала логическим завершением награждения коллектива Зеленодольского судостроительного завода орденом «За доблестный труд».

Фоторепортаж: Владимир Васильев
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#возложение цветов #Зеленодольский завод им. Горького #Рустам Минниханов
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