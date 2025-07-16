Минниханов и Патрушев возложили цветы к мемориалу Великой Отечественной в Зеленодольске
Церемония возложения цветов прошла сегодня на центральной площади Зеленодольского судостроительного завода имени Горького у мемориала Великой Отечественной войны, возле легендарного бронекатера «Калюжный».
В торжественном мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель Морской коллегии России, помощник Президента РФ Николай Патрушев.
Церемония стала логическим завершением награждения коллектива Зеленодольского судостроительного завода орденом «За доблестный труд».