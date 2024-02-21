В Зеленодольске семьям бойцов передали ордена Мужества

В Зеленодольском музыкальном театре состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Указом Президента РФ Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены майор Илшат Багаутдинов, рядовые Разиль Закиров и Максим Никитин.

Из рук главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева награду приняли родные бойцов. Орден Илшата Багаутдинова передали матери Гульфире, супруге Эльвине и сыну Кариму.

Мать Салима и дочь Лейсан получили награду Разиля Закирова. На сцену поднялась и семья Максима Никитина: родители Наталья и Сергей Никитины, супруга Наталья, сестра Светлана.

«Мы живы, пока жива память о наших героях. Пусть она будет вечной в наших сердцах! Сегодня более чем 600 наших ребят находится на спецоперации. К сожалению, есть и потери. И каждый боец нам очень дорог», — сказал глава района Михаил Афанасьев.

Для гостей подготовили насыщенную концертную программу с вокальными, хореографическими, поэтическими номерами. Перед началом концерта все желающие осмотрели тематическую выставку — «Татарстан — тыловая база Победы».

Михаил Афанасьев поздравил жителей с наступающим праздником, обратился к защитникам Родины, тем, кто несет военную службу — офицерам, солдатам, ветеранам и пожелал крепкого здоровья. Также он отметил, что Зеленодольск вносил и будет вносить особенный вклад в обороноспособность нашей страны.

Ко всем присутствующим обратился и военный комиссар района Ильшат Паймурзин.

«23 Февраля — особый праздник. В этот день мы славим наши вооруженные силы, отдаем дань глубокого уважения всем поколениям военных и тем, кто добросовестно и самоотверженным трудом помогает обороноспособности нашей страны», — отметил военком.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы спецоперации встретились с главой района Михаилом Афанасьевым.