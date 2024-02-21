Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Зеленодольске семьям бойцов передали ордена Мужества
В Зеленодольском музыкальном театре состоялся концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Указом Президента РФ Владимира Путина орденами Мужества посмертно награждены майор Илшат Багаутдинов, рядовые Разиль Закиров и Максим Никитин.
Из рук главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева награду приняли родные бойцов. Орден Илшата Багаутдинова передали матери Гульфире, супруге Эльвине и сыну Кариму.
Мать Салима и дочь Лейсан получили награду Разиля Закирова. На сцену поднялась и семья Максима Никитина: родители Наталья и Сергей Никитины, супруга Наталья, сестра Светлана.
«Мы живы, пока жива память о наших героях. Пусть она будет вечной в наших сердцах! Сегодня более чем 600 наших ребят находится на спецоперации. К сожалению, есть и потери. И каждый боец нам очень дорог», — сказал глава района Михаил Афанасьев.
Для гостей подготовили насыщенную концертную программу с вокальными, хореографическими, поэтическими номерами. Перед началом концерта все желающие осмотрели тематическую выставку — «Татарстан — тыловая база Победы».
Михаил Афанасьев поздравил жителей с наступающим праздником, обратился к защитникам Родины, тем, кто несет военную службу — офицерам, солдатам, ветеранам и пожелал крепкого здоровья. Также он отметил, что Зеленодольск вносил и будет вносить особенный вклад в обороноспособность нашей страны.
Ко всем присутствующим обратился и военный комиссар района Ильшат Паймурзин.
«23 Февраля — особый праздник. В этот день мы славим наши вооруженные силы, отдаем дань глубокого уважения всем поколениям военных и тем, кто добросовестно и самоотверженным трудом помогает обороноспособности нашей страны», — отметил военком.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что бойцы спецоперации встретились с главой района Михаилом Афанасьевым.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»