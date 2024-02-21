«Попал под минометный обстрел, вернулся на СВО»: бойцы встретились с главой Зеленодольска

В Зеленодольске состоялась встреча с бойцами, прибывшими в отпуск из зоны специальной военной операции. Каждый из военных смог поделиться волнующими проблемами, рассказать о службе и быте, а также о необходимой помощи.

Так, Руслан Валиев вспомнил, как попал под минометный обстрел. «Ранение было в ногу. Слава богу, врачи из Воронежа восстановили ее», — пояснил боец.

После ранения Руслан вернулся на передовую. «Близкие, конечно, очень переживают. Если они плачут, я им вытираю слезы, и всё хорошо. На передовой мое боевое братство, мои ребята, которые меня ждут и верят, что победа за нами», — заметил военнослужащий.

В свою очередь глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев рассказал о работе волонтеров.

«На пунктах плетут маскировочные сети, изготавливают 17 видов разной продукции. Мы уже корректируем, что нужно бойцам», — пояснил руководитель муниципального образования.

Всего на сегодняшний день в Зеленодольском районе в отпуске находятся 12 бойцов. Все запросы, поступающие от мобилизованных и их семей, оперативно берутся в работу, оказывается необходимая адресная поддержка.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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