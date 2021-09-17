В Зеленодольске проголосовал участник Великой Отечественной войны Николай Левагин

На избирательном участке №1503, расположенном в лицее №14 города Зеленодольска, на выборах в Госдуму проголосовал участник Великой Отечественной войны Николай Левагин. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Председатель УИК №1503 Ольга Купоросова уточнила, что Николай Левагин пришел одним из первых, и рассказала, что избирательный процесс здесь организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Рано утром специалисты Роспотребнадзора провели дезинфекцию помещения, все члены комиссии облачены в защитные костюмы.

Всего в список избирателей по Московскому одномандатному округу включены 1479 человек, в федеральный список — 1483. С заявлением о намерении голосовать по месту нахождения в комиссию обратился 251 человек.

Также на участке зарегистрировано 14 избирателей, которые голосуют впервые. «Для них приготовлены браслеты, которые позволят им побывать на большом концерте в Казани», — отметила председатель участка.

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