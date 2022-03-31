В Зеленодольске пожарные провели учения по тушению огня в 18-этажном жилом доме

В Зеленодольске прошли противопожарные учения в 18-этажном жилом доме. По легенде учений, в квартире на 15-м этаже из-за короткого замыкания загорелся телевизор, огонь перебрался на мебель. Создалось сильное задымление, из-за которого соседние жильцы не могут выбраться на улицу. Также есть угроза распространения пожара по этажу.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Пожарные пешком поднимаются на 15-ый этаж, где помогают условно пострадавшим выбраться из опасной зоны.

«Тушение пожаров в зданиях повышенной этажности представляет особую сложность. Для спасения людей с верхних этажей нужна специальная техника, это автолестницы, автоколенчатые подъемники с высотой подъёма до 50 метров. Кроме того, это большая физическая нагрузка на личный состав, который не использует лифты, поднимаясь со всем пожарно-техническим оборудованием пешком на 17, 18 этаж», – сообщил начальник СПТ ГУ МЧС РФ по РТ Руслан Салимуллин.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, актуальным вопросом остаются условия для свободного проезда пожарно-спасательной техники, которая имеет большие габариты, во дворах зданий. По словам сотрудников МЧС, при строительстве зданий и обустройстве парковок, этот вопрос должен учитываться.

Во время учений также отработали подачу огнетушащих средств по рукавам от пожарных гидрантов на верхние этажи высотного здания. С жильцами дома пожарные провели профилактические беседы и раздали памятки безопасности. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее агентство сообщало о том, что в Челнах пожарные сыграли в Fireball в полной боевой экипировке.