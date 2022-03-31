В Челнах пожарные сыграли в Fireball в полной боевой экипировке

В Набережных Челнах прошли соревнования по пожарному футболу Fireball, сообщается в официальной группе 15-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по РТ в соцсети.

Особенность «огненного футбола» в том, что пожарные выходят на площадку в полной боевой экипировке и с дыхательными аппаратами.

В соревнованиях приняли участие сотрудники пожарно-спасательных частей из Челнов, Агрыза, Мамадыша, Елабуги, Менделеевска, Мензелинска, Нижнекамска, Чистополя, Камских Полян, а также из сел Актаныш и Муслюмово.

По итогам первого этапа победителями стали пожарные ПСЧ №56 из Челнов. Второе место заняла пожарно-спасательная часть №86 города Мензелинска, а третьими – сотрудники ПСЧ №62 из Нижнекамска.

Второй этап по Fireball пройдет в конце апреля в Иннополисе.

