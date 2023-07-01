В Зеленодольске планируют собрать девять военных и гражданских кораблей за 2023 год

Ренат Мистахов (слева)

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

К концу года Зеленодольский завод им. Горького планирует сдать девять военных и гражданских судов. Планами работы в беседе с ТАСС поделился Ренат Мистахов, гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», в которое входит предприятие.

«У нас есть и гражданские [суда], и военные корабли. Если общее брать — гражданские вместе с военными — выходим ориентировочно на девять кораблей и судов. По итогам года», — объяснил он.

Мистахов уточнил, предварительно, четыре из девяти судов «Метеоры-2020», производство которых на заводе запустили в начале 2021 года.

Напомним, накануне в Зеленодольске спустили на воду очередной малый ракетный корабль проекта 22800, получивший название «Туча».