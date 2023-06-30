В Татарстане собрали еще один ракетный корабль для Черноморского флота

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Очередной малый ракетный корабль проекта 22800, получивший название «Туча», собрали на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане. Церемония спуска его на воду состоялась сегодня.

По словам главы управления кораблестроения Главного командования ВМФ России Ильяса Шигапова, корабль оснащен комплексом высокоточного оружия, подтвердившего свою эффективность в ходе специальной военной операции (СВО). В состав Черноморского флота РФ он войдет в течение 2023 года.

«Кроме этого, у него мощный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь", государственные испытания которого буквально на позапрошлой неделе успешно были завершены на Черноморском флоте», – отметил Шигапов.