В Зеленодольске открылся второй пункт раздачи горячего питания «Приют человека»

В Зеленодольске открылся новый пункт раздачи бесплатного горячего питания «Приют человека». Он расположен по адресу: ул. Столичная, д. 2в. В муниципалитете это уже второй по счету благотворительный пункт, где малоимущие могут бесплатно получить полноценный обед, а в целом по Татарстану — 18-й.

Фото: пресс-служба АНО «Приют человека»

Участие в церемонии открытия приняли председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева, заместитель главы Зеленодольского района РТ Николай Бызин, имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдельхамид хазрат Зиннатуллин, а также меценаты.

«Это хороший проект, и если есть люди, которые нуждаются в помощи, а они есть, то надо обязательно помогать. В огромной работе по поддержке разных групп населения участвует государство, с помощью инициатив самих людей делается всё возможное, чтобы каждый человек получил поддержку. Самое важное, что это проект не только по раздаче еды. Сколько людей получили [социальный] статус, вернулись к нормальной жизни, нашли работу. Когда помощь оказана вовремя, она помогает человеку вернуться к нормальной жизни, восстановиться», — заявила Зиля Валеева.

Председатель попечительского совета фонда «Приют человека» и председатель бизнес-сообщества «Меценаты» Ильяс Гимадов рассказал, что по статистике обращения за едой и горячим питанием поступают от пенсионеров, малоимущих, бездомных, инвалидов, многодетных семей и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Сегодня мы открываем уже второй пункт горячего питания в Зеленодольске. Пример с Татарстана берут и предприниматели из других регионов. Каждый день во всех пунктах Татарстана более 100 человек получают горячую пищу. В целом по республике 2 тыс. порций еды в день мы раздаём. Наша цель — выйти к 10 тыс. порций в день», — пояснил благотворитель.

Фото: пресс-служба АНО «Приют человека»

Также в этом году предпринимателями-благотворителями сообщества «Меценаты» была произведена полная реконструкция центральной точки «Приюта человека» на Бурхана Шахиди, 26 в Казани.

Гимадов добавил, что в столице РТ действуют семь пунктов бесплатной выдачи горячего питания, где ежедневно раздается более 1 тыс. порций еды. Пункты ежедневно работают по адресам: ул. Бурхана Шахиди, д. 26, ул. Фучика, д. 52, ул. Авангардная, д. 95, ул. Липатова, д. 6б, ул. Симонова, д. 3, ул. Гудованцева, д. 6, ул. Дачная, д. 3а.

По Татарстану пункты помощи также работают в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Пестрецах, Лаишеве и Высокой Горе. Ранее в АНО «Приют человека» анонсировали, что до конца года в республике появятся еще два пункта бесплатного кормления: один из них открылся в Зеленодольске, а второй должен начать функционировать в Кировском районе Казани.