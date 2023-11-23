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В Татарстане до конца года откроется два пункта бесплатного кормления «Приют человека»
В Татарстане до конца года откроется еще два пункта бесплатного кормления «Приют человека» — в Кировском районе Казани и в Зеленодольске. Об этом стало известно на пресс-конференции в «Татар-информе».
«В наших пунктах 80 — 90% — это бабушки и дедушки, которые получают каждый день горячую еду. Каждый человек, который помогает и участвует в жизни „Приюта человека“, видит нашу уникальность, мы прозрачны. Все сборы идут на строительство и на кормление нуждающихся. Любой человек может прийти на любую точку и посмотреть на работу пункта», — рассказал председатель попечительского совета «Приют человека» Ильяс Гимадов.
Сейчас в Казани и районах Татарстана действует 17 пунктов бесплатного кормления, где ежедневно раздают 2 тыс. порций горячего питания. В Казани действуют 7 пунктов бесплатной выдачи горячего питания, где ежедневно раздается более 1 тыс. порций горячего питания.
По Республике Татарстан также открыты пункты помощи «Приюта человека» в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске, Агрызе, Елабуге, Нурлате, Буинске, Лаишево, а также в селах Высокая Гора и Пестрецы.
Ежемесячно ведется строительство и открытие новых пунктов питания по всей республике.
«Мы поставили план, что каждый месяц открываем по одному пункту. На той неделе мы открыли „Приют человека“ в Ульяновске. Так что можно сказать, что наш проект из регионального вышел на федеральный уровень», — сказал спикер.
Еженедельно по понедельникам попечительский совет запускал марафон «Начни неделю с добра». В рамках этого марафона принимали участие разные госструктуры. «Участвовал Госсовет, а также наш молодежный парламент. Они сами лично раздавали еду, общались с нуждающимися. Это очень сильно смягчает сердце каждого человека», — заключил Ильяс Гимадов.
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