В Зеленодольске открылся филиал государственного фонда «Защитники Отечества»

Лилиана Славкина

Филиал государственного фонда «Защитники отечества» открылся в Зеленодольске на площадке городского молодежного центра. Ветераны СВО смогут обратиться с любой проблемой по принципу «единого окна».

«У нас на учете стоит восемь ветеранов СВО с инвалидностью. Наша главная задача – окружить их и их семьи заботой и вниманием. Расположение фонда отвечает функциональным требованиям, здесь имеются все условия для малобильных людей и людей с ограничениями по здоровью. Все поступающие запросы и просьбы будут нами приняты в работу, ни одна семья не останется без внимания!» – отметила начальник Зеленодольского отдела соцзащиты Ольга Волчкова.

Фото Лилианы Славкиной

По словам социального координатора фонда Фираи Вахрамеевой, работа по принципу «единого окна» создаст дополнительные возможности для решения вопросов участников спецоперации. Здесь можно будет получить содействие в получении путевок на санитарно-курортное лечение, направления на переобучение и трудостройство и многое другое.

24-летний зеленодолец, прапорщик Айрат Шайдуллин – пулеметчик мотострелковых войск. 21 июня 2019 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил, в ноябре того же года подписал контракт. В зоне СВО служил с апреля по июнь 2022 года. Получил тяжелое ранение, ему ампутировали ногу. Домой после госпиталя вернулся в октябре прошлого года и устроился на работу в Зеленодольский военкомат.

«Не понаслышке знаю, как это сложно, когда ты не понимаешь, куда пойти, к кому обратиться, какие бумаги нужно собрать. А то, что сейчас можно обратиться в фонд и получить помощь сразу всех специалистов, – очень удобно», – говорит Айрат.

3 апреля Президент России Владимир Путин утвердил фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества». 31 мая в столице Татарстана состоялась церемения открытия филиала организации, в которой принял участие Раис РТ Рустам Минниханов.

Материал подготовлен при участии Лилианы Славкиной