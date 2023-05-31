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Минниханов открыл в Казани республиканский филиал фонда «Защитники Отечества»
Ни одна проблема и жизненная ситуация участников специальной военной операции (СВО) и их семей не должна остаться без внимания. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии открытия филиала государственного фонда «Защитники Отечества» в Казани.
Отделение фонда в республике расположилось на базе Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева. По словам Минниханова, работа фонда создаст дополнительные возможности для решения вопросов участников спецоперации системно и на высоком профессиональном уровне.
«Помощь бойцам и членам их семей – одно из приоритетных направлений в нашей работе. С самых первых дней мы оказываем им все необходимые меры поддержки. Здание фонда подобрано с учетом его функциональных требований и транспортной логистики. Здесь созданы необходимые условия для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения», – обратился к собравшимся Минниханов.
Он напомнил, что указ Президента России Владимира Путина о создании фонда был издан в начале апреля. За короткий промежуток времени была проделана большая работа по запуску татарстанского филиала фонда – он откроет свои двери для посетителей уже с 1 июня.
«Наша главная задача – окружить заботой и вниманием каждого ветерана СВО, их семьи. Особое внимание уделить семьям погибших. Впереди у нас большая и ответственная работа. Ни одна проблема и жизненная ситуация не должна оставаться без внимания», – подчеркнул Раис Татарстана.
Он добавил, что со стороны республиканских властей работе фонда будет оказываться всесторонняя поддержка. «У нас налажены хорошие контакты с федеральным фондом, это серьезное подспорье. Мы не будем опираться только на средства фонда, республика всегда окажет необходимую поддержку для нашего филиала, – пообещал Раис РТ. –Считаю, что это своевременная и очень нужная структура».
После церемонии открытия гости осмотрели помещения фонда. Здесь на площади более полутысячи квадратных метров расположилась вся необходимая для посетителей инфраструктура: просторные современные помещения, дружелюбные специалисты и организация рабочего процесса по системе «единого окна» – все необходимые вопросы можно решить в одном месте.
В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель филиала фонда Гузель Удачина, глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин и другие.
Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан указом Путина от 3 апреля 2023 года. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов спецоперации и семей погибших бойцов, содействие им в получении всех положенных мер поддержки. В числе задач фонда не только забота о ветеранах, но и формирование в обществе чувства гордости за них.
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