В Зеленодольске оштрафовали кальянную, в которой находился подросток

В Зеленодольске городская прокуратура оштрафовала заведение общественного питания, где в присутствии несовершеннолетнего курили кальян. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, в конце прошлого года в Татарстане запретили несовершеннолетним независимо от времени суток находиться в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных и других местах, где реализуют только алкоголь. Также закон запрещает лицам младше 18 лет находиться на объектах, «которые предназначены для продажи товаров только сексуального характера», и кальянных.

В январе факт нарушения обнаружили в кальянной Зеленодольска. В итоге юридическое лицо привлекли к ответственности с наказанием в виде штрафа в 15 тысяч рублей.