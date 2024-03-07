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В Зеленодольске оштрафовали кальянную, в которой находился подросток
В Зеленодольске городская прокуратура оштрафовала заведение общественного питания, где в присутствии несовершеннолетнего курили кальян. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, в конце прошлого года в Татарстане запретили несовершеннолетним независимо от времени суток находиться в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных и других местах, где реализуют только алкоголь. Также закон запрещает лицам младше 18 лет находиться на объектах, «которые предназначены для продажи товаров только сексуального характера», и кальянных.
В январе факт нарушения обнаружили в кальянной Зеленодольска. В итоге юридическое лицо привлекли к ответственности с наказанием в виде штрафа в 15 тысяч рублей.
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