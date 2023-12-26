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Общество 26 декабря 2023 12:17

Минниханов подписал закон, запрещающий несовершеннолетним находиться в кальянных и барах

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В Татарстане запретили несовершеннослетним независимо от времени суток находиться в пивных ресторанах, винных барах, рюмочных и других местах, где реализуют только алкоголь. Необходимый закон подписал Раис РТ Рустам Минниханов. Документ опубликован на официальном портале руководителя республики.

Также закон запрещает лицам младше 18 лет находиться на объектах, «которые предназначены для продажи товаров только сексуального характера», и кальянных.

Корректировки внесли в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ».

«Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования», - говорится в тексте.

Документ был подписан 23 декабря 2023 года.

#Рустам Минниханов #дети #кальянная #бары
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