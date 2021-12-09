Мэр Зеленодольска навестил воспитанников реабилитационного центра «Идель»

Глава Зеленодольского района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев навестил воспитанников реабилитационного центра «Идель», где в 2020 году стартовал пилотный проект «Сопровождаемое проживание». Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Он осмотрел жилищно-бытовые условия центра, комнаты для занятий, актовый зал, а также кухню, где совместно с воспитанниками «Идель» испек блины. За большим столом жители интерната попили чай и побеседовали с главой города.

«Это невероятно сложная работа, но здесь чувствуется потрясающая атмосфера семейного тепла, уюта, доброты и понимания! Выше любых слов — успехи ребят, которые говорят сами за себя. Я благодарен вам, уважаемые педагоги, за труд и высокий профессионализм», — отметил Михаил Афанасьев.

Градоначальник наградил трудовой коллектив центра благодарственными письмами. Одно из них — общественному помощнику главы Алесе Лежниной, для которой «Идель» стал вторым домом, а его воспитанники — настоящей семьей.

Для улучшения социальных навыков в центре используют большое количество методик, которые помогают людям адаптироваться в обществе быстрее. Кроме того, пациенты ежедневно проходят оздоровительные процедуры — массаж, лечебную физкультуру и сеансы с психологом, чтобы поддержать и улучшить свое здоровье.

В сентябре прошлого года участники пилотного проекта неврологического интерната сыграли новоселье в Зеленодольске, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Евгений и Тамара Коробковы счастливо живут за стенами психоневрологического интерната, зарегистрировали отношения, переехали в собственную квартиру и устроились на работу.