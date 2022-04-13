В Зеленодольске объявлен открытый конкурс на главного архитектора

В Зеленодольске объявлен открытый конкурс на лучшего архитектора, победитель получит уникальную возможность стать главным архитектором города и реализовать свой проект на его территории. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района.

Конкурс будет проходить в два этапа: первый подразумевает сбор заявок и квалификационный отбор, второй — конкурс проектов строительства нового городского ЗАГСа на улице Молодежная. Победитель получит возможность реализовать свой проект уже в должности главного архитектора Зеленодольска.

Прием заявок стартовал вчера, 12 апреля, и продлится целый месяц, вплоть до 12 мая. Заявки желающие со всей России могут присылать на электронную почту: elena.perova@tatar.ru.

«Кандидаты должны иметь профильное образование, опыт работы не менее пяти лет, портфолио проектов, желание расти, развиваться и менять мир вокруг себя в лучших архитектурных традициях», — перечислила необходимый список требований к кандидатам начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата Совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новый центр культурного развития в Зеленодольске откроется в начале лета.