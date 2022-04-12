Новый центр культурного развития в Зеленодольске откроется в начале лета

Новый центр культурного развития в Зеленодольске планируют открыть в июне. Сегодня здесь активно ведутся работы, строители занимаются внутренней отделкой, дизайнеры вносят контрольные штрихи. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации Зеленодольского района РТ.

«Точной даты открытия пока нет, но это точно будет первый летний месяц», — уточнила начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

На стройке с командой Зеленодольского района побывала министр культуры Республики Татарстан Ирада Аюпова. С проектом центра главу ведомства ознакомил руководитель исполкома района Ильяс Ганиев. Она посетила будущие залы для творческих встреч, танцевальный класс, зону коворкинга и питания, озвучила ряд предложений и замечаний.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев отметил, что для горожан это долгожданный объект. По словам главы района, здесь будет современный подход как к оформлению, так и идейному наполнению.

«Отмечу, в этом году в Мирном будут сданы два крупных общественно значимых объекта — Центр культурного развития и новая школа на 1224 места, за что мы благодарны руководству нашей республики», — подчеркнул Михаил Афанасьев.

Строительство культурного центра началось в прошлом году. Объект возводится в рамках национального проекта «Культура». В прошлом году по нему были построены три дома культуры, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020-м, после начала пандемии коронавируса и вызванного ей экономического кризиса, их цели были скорректированы.