На четырех площадках Зеленодольска пройдет патриотический марафон «Za Россию!»
30 апреля в Зеленодольске состоится музыкально-патриотический марафон «Za Россию!». В городе будут организованы концерты на четырех площадках.
События развернутся на театральной площади (крыльцо Музыкального театра), возле Городского озера; в сквере около Дома культуры «Алые паруса» и в ротонде Детской школы искусств.
Для горожан и гостей города проведут мастер-классы, состоится акция «Триколор» и другие интересные события.
Начало запланировано на 11.00.
В этот же день музыкально-патриотический марафон «Za Россию!» примет Альметьевск, о чем ранее сообщал «Татар-информ».