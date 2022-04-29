На четырех площадках Зеленодольска пройдет патриотический марафон «Za Россию!»

30 апреля в Зеленодольске состоится музыкально-патриотический марафон «Za Россию!». В городе будут организованы концерты на четырех площадках.

События развернутся на театральной площади (крыльцо Музыкального театра), возле Городского озера; в сквере около Дома культуры «Алые паруса» и в ротонде Детской школы искусств.

Для горожан и гостей города проведут мастер-классы, состоится акция «Триколор» и другие интересные события.

Начало запланировано на 11.00.

В этот же день музыкально-патриотический марафон «Za Россию!» примет Альметьевск, о чем ранее сообщал «Татар-информ».