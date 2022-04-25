Альметьевск примет музыкально-патриотический марафон «Za Россию»
30 апреля на площади Нефтяников в Альметьевске состоится музыкально-патриотический марафон «Za Россию». Перед участниками выступят творческие коллективы города и кавер-группа «Камертон» из города Октябрьский. Гостей марафона ждет 4 часа живой музыки.
На площадке будут организованы точки питания, творческие лаборатории.
Также 29 апреля на четырех площадках города пройдет марафон лекций. Образовательная программа запланирована в Молодежном центре, Альметьевском государственном нефтяном институте, политехническом техникуме и профессиональном колледже.
Лекторами выступят генерал-майор запаса, кандидат юридических наук Равиль Мугинов, директор общественной организаций ветеранов боевых действий «Боевое братство» подполковник запаса Геннадий Денисов и другие.
Всероссийский патриотический марафон «Za Россию» стартовал в апреле.
Он охватывает несколько десятков городов, где проходят концерты и образовательные лекции. Республиканские мероприятия в рамках марафона прошли в 15 апреля Набережных Челнах и 22 апреля в Нижнекамске.
Начало запланировано на два часа дня. Вход на мероприятие свободный.