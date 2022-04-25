Альметьевск примет музыкально-патриотический марафон «Za Россию»

30 апреля на площади Нефтяников в Альметьевске состоится музыкально-патриотический марафон «Za Россию». Перед участниками выступят творческие коллективы города и кавер-группа «Камертон» из города Октябрьский. Гостей марафона ждет 4 часа живой музыки.

На площадке будут организованы точки питания, творческие лаборатории.

Также 29 апреля на четырех площадках города пройдет марафон лекций. Образовательная программа запланирована в Молодежном центре, Альметьевском государственном нефтяном институте, политехническом техникуме и профессиональном колледже.

Лекторами выступят генерал-майор запаса, кандидат юридических наук Равиль Мугинов, директор общественной организаций ветеранов боевых действий «Боевое братство» подполковник запаса Геннадий Денисов и другие.

Всероссийский патриотический марафон «Za Россию» стартовал в апреле.

Он охватывает несколько десятков городов, где проходят концерты и образовательные лекции. Республиканские мероприятия в рамках марафона прошли в 15 апреля Набережных Челнах и 22 апреля в Нижнекамске.

Начало запланировано на два часа дня. Вход на мероприятие свободный.