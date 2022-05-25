В Зеленодольске может появиться судостроительный техникум

Сегодня в Зеленодольске состоялось совещание, посвященное вопросам создания судостроительного техникума. Участниками мероприятия стали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района.

Во время встречи с главой района Михаилом Афанасьевым гости посетили Зеленодольский институт машиностроения и информационных технологий (филиал КНИТУ-КАИ им. Туполева) и механический колледж.

«Создание в городе судостроительного техникума позволит зафиксировать наших выпускников в районе, предотвратить дальнейший отток кадров. Выпускники техникума заранее будут обеспечены работой», — выразил уверенность Афанасьев.

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева отметила необходимость тщательной проработки вопроса, в частности, создание профильных классов, сотрудничество с местными предприятиями, усиление социального блока в работе со студентами.

По информации пресс-службы района, 20 лет назад в Зеленодольске было шесть ссузов, которые ежегодно подготавливали 1 тыс. специалистов. Для сравнения: в 2021 году количество выпускников составило 477 человек. Из них 122 — это выпускники филиала КНИТУ-КАИ, который с 2020 года прекратил набор абитуриентов и доучивает последних своих студентов.

Потребность в кадрах для градообразующих предприятий и резидентов индустриальных парков обсудили на совещании на заводе им. Горького.

«Дефицит кадров — проблема комплексная и многогранная. 68%, или более 1,6 тыс. имеющихся вакансий, — по рабочим профессиям. Даже крупные предприятия (заводы Горького и Серго) с мощной системой подготовки кадров не могут полностью закрыть свои потребности. Такую же проблему испытывают и резиденты наших индустриальных парков. Только на промышленной площадке „Зеленодольск“ работают более 11 тыс. человек. В ближайшие пять лет развития в рамках концепции проекта „Большой Зеленодольск“ планируется создать еще 25,5 тыс. рабочих мест», — отметил в своем докладе глава района.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин обсудил с властями Зеленодольска создание нового IT-парка в Мирном.