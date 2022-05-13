Глава Минцифры не смог ответить на вопрос, когда откроется новый ИТ-парк в Казани

Открытие нового ИТ-парка имени Башира Рамеева в Казани ожидается 30 августа, в День Республики Татарстан, однако глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин в прямом эфире программы «Наш Татарстан» не стал подтверждать эту дату.

Руководитель цифрового ведомства лишь рассказал, что сейчас на объекте ведутся активные работы, специалисты трудятся в три смены. При этом 70% площадей уже имеют предварительные договоры аренды с предпринимателями.

«Всё должно идти своим чередом, я уверен, что ИТ-парк откроют в текущем году. Процесс налажен таким образом, чтобы свои двери он открыл как можно скорее», — поделился Хайруллин.

Новое digital-пространство разместится на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» между улицами Спартаковская и Салимжанова. Глава Минцифры отметил, что ИТ-парк будет доступен не только для айтишников, но и для любого горожанина, добавив, что здесь можно будет «классно потусить» и провести мероприятие.

«Мы ставили задачу перед нашими архитекторами, чтобы ИТ-парк, о котором мы говорим, вписался в городскую инфраструктуру. Там не будет никаких заборов, там будет хорошо сделанная прилегающая площадь. И самая фишка в том, что между улицами Марждани и Спартаковская главный наш холл <...> будет иметь сквозной проход. И ты можешь быть не айтишником, ты можешь вообще не иметь отношения к этой отрасли, но ты сможешь найти возможность посетить всю необходимую инфраструктуру — кофейню, ресторан, гастробар, барбершоп, аптеку, банковскую систему, различные маркейтплейсы», — рассказал Хайруллин.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что предложит новый ИТ-парк в Казани.