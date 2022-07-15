В Зеленодольске к сентябрю завершат капремонт четырех домов

В Зеленодольске и районе в региональную программу капитального ремонта общего имущества в этом году вошли 33 дома. В четырех из них работы приближаются к завершению.

Дома по адресам: ул.Фрунзе, 24, ул.Заикина, 14/2, ул.Гоголя, 53 и ул.Тургенева, 6 находятся в высокой степени готовности. В них проводится ремонт крыши, фасада, подвала, внутридомовых инженерных сетей горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и электроснабжения.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Зеленодольского района, на ремонт многоквартирном дом № 24 по улице Фрунзе направлено 19,9 млн рублей.

Второй корпус многоквартирного дома № 14 по ул.Заикина будет отремонтирован на сумму 22,8 млн рублей. Ремонт системы теплоснабжения в этом здании перенесли на более поздний срок.

Более 15 млн рублей было направлено на капитальный ремонт дома по ул.Гоголя, 53 и более 16 млн рублей на работы в многоквартирном доме № 6 по улице Тургенева, 6.

По графику работы на всех четырех планируется завершить до 1 сентября.

Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что при проведении работ необходимо учитывать мнения жителей. «Все делаем по стандартам и для людей! Нужно обязательно учитывать мнение жильцов, проводить собрания и приходить к общему решению, это одна из основных наших задач», — сказал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 53% от запланированного объема. Так, 59 объектов уже обновлены, а работы на еще 84 движутся к завершению.