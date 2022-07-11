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Ру Тат
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Строительство
11 июля 2022  10:26

Минстрой: Татарстан преодолел экватор по программе капремонта многоквартирных домов

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В Татарстане продолжается реализация программ капитального ремонта домов и других социально важных объектов. О ходе ее выполнения на совещании с Президентом РТ Рустамом Миннихановым рассказал замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов, сообщает пресс-служба руководителя РТ.

По словам заместителя министра, капитальный ремонт многоквартирных домов выполнен на 53% от запланированного объема. Так, 59 объектов уже обновлены, а работы на еще 84 движутся к завершению.

Также он рассказал, как в республике продвигается обновление учреждений в сфере здравоохранения, культуры, экологии, молодежной политики и ряда других объектов.

#Рустам Минниханов #Минстрой рт #капремонт многоквартирных домов
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