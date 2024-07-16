В Зеленодольске двухлетняя девочка выпала с пятого этажа и осталась жива

В Зеленодольске двухлетняя девочка выпала из окна и чудом осталась жива. Информация появилась сегодня в местных телеграм-каналах.

Как указано в публикациях, девочка выпала из окна вместе с москитной сеткой. Очевидно, ребенок облокотился на нее, и сетка не выдержала. Свидетели происшествия утверждают, что малышка выпала из окна квартиры на пятом этаже общежития.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ДРКБ, в больницу действительно поступил ребенок такого же возраста. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

«Ребенок госпитализирован в ДРКБ, находится под наблюдением ведущих специалистов», – сообщили в больнице.

Ежегодно представители различных министерств, ведомств и спецслужб сообщают, что москитные сетки являются большой опасностью. Дети опираются на них, не понимая, что конструкция не способна выдержать их вес. Как внушить родителям элементарные меры безопасности, «Татар-информу» рассказали врач, детский омбудсмен и прокурор, подробнее в материале.