«Увидела малыша у открытого окна, поругала и ушла»: в Татарстане погибли уже три ребенка

Михаил Поспелов рассказывает, что летний период несет очень много проблем в плане детского травматизма

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Более десяти трагедий за год, три ребенка погибли

В том, что из года в год маленькие дети выпадают из окон, все ведомства и специалисты винят исключительно родителей. Ребенок не способен понять, что вид из окна – это не просто картинка, как в телевизоре, а настоящая опасность. Он делает шаг в попытке познать мир, и в эту же секунду этот мир рушится. Смертельные травмы или инвалидность на всю жизнь – итог беспечности взрослых.

Заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ РТ, главный внештатный хирург РТ Михаил Поспелов рассказывает, что летний период несет очень много проблем в плане детского травматизма.

«Жаркая погода – это шашлыки, игровые площадки, самокаты, велосипеды, ну и в том числе одна из самых серьезных проблем летнего периода – это открытые окна в квартирах. Действительно, маленькие дети очень активны, им все любопытно, им хочется все больше и больше познавать мир», – отмечает он.

Москитные сетки не являются защитой от падения, они являются защитой от проникновения насекомых в квартиру, напомнил врач.

«Если родители недосматривают за детьми или тем более если оставляют их одних в квартире, происходят трагедии. Ребенок забирается на подоконник, опирается на москитную сетку и падает вниз. Хотелось еще раз напомнить родителям, чтобы они контролировали, где и с кем находится ребенок. Чтобы не происходили падения, нужно ставить блокираторы и фиксаторы на окна и не допускать доступа детей к окнам», – объяснил Михаил Поспелов.

Врач советует не ставить кроватки и стульчики рядом с окнами, чтобы малыши не могли по ним взобраться к окну.

«В этом году уже больше десяти падений из окон в Татарстане. И, к сожалению, среди них три летальных случая. Это трагедия для всех. Эти дети в большей степени здоровые и жизнерадостные, но, к сожалению, происходят такие несчастья, которые являются непоправимыми. Если произошло падение из окна, человек получает серьезнейшие травмы. Это и скелетные травмы, то есть множественные переломы, в том числе позвоночника, костей черепа», – рассказывает Поспелов.

В этом году уже больше десяти падений из окон в Татарстане Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Хирург отмечает, что во время падения ребенок может получить сопутствующие травмы. К примеру, пораниться о ветки или выпирающие элементы дома. К тому же во время удара о землю происходит общее сотрясение организма.

«Это может проявляться не сразу, общее сотрясение внутренних органов иногда проявляется позже. Это и легкие, и сердце, и почки, и печень, и селезенка. В любом случае весь организм реагирует на такую тяжелейшую травму. И состояние детишек в процессе лечения на этом фоне может даже ухудшаться. В ДРКБ поступают такие пациенты, у нас многопрофильный стационар, соответственно подключаются все необходимые специалисты, проводятся все необходимые обследования, сотрудники делают все возможное, а иногда даже невозможное для того, чтобы спасти пациента», – поделился Михаил Поспелов.

Реабилитация после таких травм начинается уже в реанимации, но длительность всего процесса восстановления порой может занять годы. Некоторые дети после падения с высоты могут остаться инвалидами на всю жизнь.

Чаще всего в результате падения из окон страдают малыши, только начавшие ползать, и дети младшего школьного возраста, отметил хирург. Михаил Поспелов настоятельно рекомендует разговаривать с детьми на эту тему.

«Не так давно к нам поступил четырехлетний ребенок, его мама вышла из квартиры, оставила его одного. Малыш взобрался на подоконник и выпал из окна. Часто даже несколько секунд могут стать роковыми. Сейчас этот пациент проходит у нас лечение, его привезли из районной поликлиники, он уже перенес несколько операций, а в том, почему так случилось, разбирается Следственный комитет», – заключил врач.

Ирина Волынец борется с проблемой падения детей из окон не первый год Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многодетная мама, видя, что ребенок играет у открытого окна, поругала его и ушла»

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец борется с проблемой падения детей из окон не первый год. Занимается всевозможной профилактикой, чтобы донести до беспечных родителей, насколько опасны открытые окна.

«Мной была разработана памятка для родителей, и каждый год мы направляем ее в наши муниципальные районы с просьбой информировать родителей. Просим распечатать эту памятку и повесить во всех доступных местах и проводить профилактические беседы с родителями, потому что большинство трагедий происходят по недосмотру родителей, из-за их непонимания опасности», – рассказывает омбудсмен.

«На меня особенно сильное впечатление произвел один из недавних случаев, который закончился смертью ребенка. Многодетная мама, видя, что ребенок играет на подоконнике, где было открыто окно, поругала его и опять ушла на кухню готовить. В течение ближайших минут ребенок выпал и погиб. Мне непонятно, как можно надеяться на то, что такой маленький ребенок все поймет и сразу послушается. В таком возрасте дети еще не понимают. До конца жизни она будет себя корить, будет страдать, никогда не забудет, что произошло, и особенно тяжело понимать, что это произошло исключительно по ее вине», – отметила Ирины Волынец.

Омбудсмен отмечает, что нет никакой разницы, благополучная семья или нет. Такая трагедия может случиться абсолютно в любой семье.

«Это инфантилизм, непонятная надежда на авось. Просто непонимание таких важных вещей. Родители не считают это важным, пока не произошла трагедия», – возмущается она.

Заставить людей на законодательном уровне ставить блокираторы на окна омбудсмен считает невозможным, ведь в этом случае проиходит вмешательство в частную жизнь. Ну и к тому же, даже если родителей заставят это делать, не факт, что они будут пользоваться этим блокиратором. Те, кто понимает опасность ситуации, сами устанавливают необходимые устройства и принимают меры, отметила она.

«Еще в прошлом году я направляла письмо в Минстрой РФ с просьбой разработать регламент, по которому застройщики будут обязаны устанавливать на окнах блокираторы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Семьи, в которых произошла трагедия, были бы и рады отмотать время назад, чтобы их заставили установить эти устройства. Но, к сожалению, пока не случилось беды, никто не обращает на это внимания», – считает она.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ отмечает: устройства эти стоят недорого, они доступны для каждой семьи.

«Еще в прошлом году я направляла письмо в Министерство строительства Российской Федерации с просьбой разработать регламент, в соответствии с которым застройщики, когда сдают новые дома, будут обязаны устанавливать на окнах блокираторы. Но, к сожалению, пока инициатива не разработана», – поделилась Волынец.

Учитывая, что окна, как правило, открывают, чтобы проветрить квартиры во время жары, омбудсмен рекомендует по возможности использовать альтернативные методы: занавешивать окна плотными шторами, чтобы палящее солнце не проникало в квартиру, купить вентилятор, кондиционер.

Сейчас Волынец работает над акцией «Осторожно, окно!», цель которой – профилактика падений детей из окон.

«Ко мне обратились родители, которые переживают не только за своих детей, но и за других. У кого-то это произошло с родственниками, у кого-то с соседями. Большое спасибо таким бдительным родителям, которые выступили с такой инициативой. Мы надеемся, что акция привлечет внимание общественности к этой проблеме», – рассказала обмудсмен.

Родители несут ответственность за своих детей, в том числе и перед законом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ирина Волынец обратилась к родителям маленьких детей с просьбой быть бдительнее к своим чадам.

«Дорогие родители, берегите, пожалуйста, детей! Это самое дорогое, что у нас есть! Трагедия может произойти абсолютно в каждой семье. Окна – это зона повышенной опасности, и прошу вас уделить этому важному вопросу внимание, выделить средства из семейного бюджета и установить блокираторы на окнах. Ребенок не понимает опасности. Оставить ребенка у открытого окна – это то же самое, что оставить его у огня. Открытое окно опаснее, чем проезжая часть», – подчеркнула Волынец.

Уполномоченный по правам ребенка в РТ отмечает, что родители несут ответственность за своих детей, в том числе и перед законом. За оставление ребенка в опасности может последовать уголовное наказание и реальный срок лишения свободы.

Уголовная ответственность для родителей

Проблемой серьезно обеспокоена и татарстанская прокуратура. Надзорное ведомство из года в год приводит плачевную статистику.

«С потеплением участились случаи, связанные с падением детей из окон домов. На 5 июня в республике зафиксировано 14 фактов падения детей из окон, в том числе три факта гибели детей: в Альметьевске, Елабуге и Казани. Жертвами стали дети трех, четырех и шести лет», – рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Руслан Галиев: «Основная доля падений приходится на детей в возрасте от двух лет и старше» Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В прошлом году произошло два смертельных случая – дети погибли в Альметьевске и Набережных Челнах. В обоих случаях родители были осуждены по статье Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности», отметил Руслан Галиев.

«Основная доля падений приходится на детей в возрасте от двух лет и старше. Зачастую дети, оставшись без должного внимания родителей, забираются на подоконники открытых окон, на которых установлены москитные сетки, и, к сожалению, падают вниз. Москитная сетка, установленная на окне, создает иллюзию защиты для ребенка, который, играясь, опирается на нее и думает, что она его удержит», – обращает внимание старший помощник прокурора РТ.

Как правило, родители пренебрегают элементарными требованиями техники безопасности – не хотят покупать блокираторы и даже ленятся снять ручки, чтобы дети сами не открывали окна, отмечают в ведомстве.

«За неисполнение либо ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей по воспитанию детей, что подразумевает в том числе и заботу о физическом здоровье и безопасности детей, предусмотрена административная ответственность по статье о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию. А также возможно уголовное преследование по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и причинении смерти по неосторожности», – заключил Руслан Галиев.