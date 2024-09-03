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В зданиях завода Петцольда в Казани откроют гостиницу и магазин
В Казани проведут реставрационные работы для сохранения завода Петцольда. Речь идет об объектах по улице Габдуллы Тукая, №97 литера 9 и 10. Положительное заключение историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Для современного использования в зданиях проведут перепланировку и ремонтные работы. Здесь откроется гостиница, с этой целью в том числе над литерой 10 воссоздадут второй этаж. Кроме того, здесь разместятся магазин продовольственных товаров, кафе, помещения с гибким функционалом для коммерческого использования, помещения для деловых встреч, переговоров и конференций.
В здании №97 литера 9, на подвальном и первом этажах, разместится магазин продовольственных товаров, на втором и мансардном — помещения конференц-залов. Вход на этаж будет организован через вестибюль, где будет находиться зона для встреч и регистрации участников мероприятий, конференций, совещаний и переговоров. Переговорные помещения будут разделены мобильными трансформируемыми перегородками. На мансардном этаже оборудуют пять отдельных конференц-залов.
В литере 10 на подвальном этаже запроектировано кафе с полным технологическим циклом. Посетители могут попасть в него через отдельный вход. Чердачное пространство будет приспособлено под мансардный этаж, а гостиница займет с первый по мансардный этажи. Здесь будет 20 номеров, в частности один, предназначенный для маломобильных постояльцев. На мансардном этаже предусмотрены две террасы из номеров. Кроме того, в ней будут расположены вестибюль с зоной ожидания, стойка регистрации, в номерах – кухонная зона для самостоятельного приготовления пищи.
Здание планируется оборудовать для пребывания людей с ограниченными возможностями, предусмотрев необходимую ширину тамбуров, дверных проемов, пожаробезопасные зоны, номер для проживания, специальный санузел.
«Все принимаемые в проекте решения основываются на принципе максимального сохранения и реставрации присутствующих на сегодняшний день исторических элементов объемно-планировчной структуры здания и исторических материалов», — отмечается в документации.
В процессе реконструкции рабочие демонтируют аварийную крышу, аварийные участки кирпичной кладки, уберут мусор вокруг здания для дальнейшего выравнивания площадки и с этажей, демонтируют покрытия стен и перекрытий, отделку пола первого и второго этажей под устройство обойм усиления. Кроме того, будет проведено восстановление фундаментов, усиление железобетонных колонн и плиты перекрытия второго этажа, восстановление стен, устройство новых несущих конструкций, оборудование здания инженерными коммуникациями и др.
Прусский подданный Эдуард Вильгельм Петцольд в 1867 году открыл в Казани пивоварню «Восточная Бавария», которая сразу же была превращена в доходное предприятие. В 1882 году завод на берегу Кабана был продан купцу Ивану Александрову, который, однако, умер, едва наладив производство. Дело перешло в руки его сыновей Петра и Ивана. Они создали совместную фирму — Торговый дом «Наследники коммерции советника И.В.Александрова», а также построили существующий комплекс пивоваренного завода. Стройка развернулась в период с 1901 по 1907 год.
После революции завод был национализирован. В советские годы работал под названием «Красный Восток». Он процветал до середины 00-х годов XX века, однако затем обанкротился.
Ранее стало известно, что на территории объекта культурного наследия будет оборудован банный комплекс.
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