Проект реставрации завода Петцольда в Казани прошел экспертизу

Скриншот документации

В зданиях бывшего пивоваренного завода Петцольда по ул.Тукая в Казани пройдут противоаварийные и реставрационные работы. Проект по восстановлению и приспособлению объекта культурного наследия прошел историко-культурную экспертизу. Об этом сообщается на сайте Комитета Татарстана по охране ОКН.

Проект предусматривает противоаварийные и реставрационные работы в одно-двухэтажном здании бывшего корпуса с подвалом и ледником. Запланировано устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции стен первого этажа. Также планируются устройство внутренних водостоков протяженностью 79,5 метра и благоустройство территории после укладки асфальта и производства земляных работ для обустройства котлована под подземное сооружение. На игровых площадках появятся газонные, плиточные и резиновые покрытия.

Прусский подданный Эдуард Вильгельм Петцольд в 1867 году открыл в Казани пивоварню «Восточная Бавария», которая сразу же была превращена в доходное предприятие. В 1882 году завод на берегу Кабана был продан купцу Ивану Александрову, который, однако, умер, едва наладив производство. Дело перешло в руки его сыновей Петра и Ивана. Они создали совместную фирму — Торговый дом «Наследники коммерции советника И.В.Александрова», а также построили существующий комплекс пивоваренного завода. Стройка развернулась в период с 1901 по 1907 год.

После революции завод был национализирован. В советские годы работал под названием «Красный Восток». Он процветал до середины 00-х годов XX века, однако затем обанкротился.

На участке находятся промышленные сооружения, построенные из кирпича. Г-образная часть зданий, которую и затронули исследования, имеет непосредственное отношение к производству пива, а остальные, завершающие форму буквы П, связаны с функцией хранения.

Как ранее сообщал «Татар-информ», здание объекта культурного наследия планируют превратить в банный комплекс.